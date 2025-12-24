درسی که از جنگ 12روزه گرفتیم قدرت ایران بسیار فراتر از تصور ماست
رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه با بیبیسی فارسی گفت: اسرائیل از قدرت موشکی ایران میترسد؛ تواناییهای ایران بیشتر از حد تصورمان بود و نمیتوان حکومت ایران را ساقط کرد.
در حالی که محافل جهانی به شکست اسرائیل و فروپاشی اقتصادی آن در جنگ 12 روزه اذعان دارند و افشا شد که واشنگتن برای آتشبس دست به دامن دوحه شده، ایران اسلامی نه تنها قویتر از قبل ظاهر شده، بلکه معادلات قدرت را به نفع خود تغییر داده و موجی از همبستگی ملی کشور را فرا گرفته است.
خط بطلان مقام اطلاعاتی اسرائیل
بر سناریوی بیبیسی؛ تغییر رژیم در ایران سادهلوحی است!
در همین حال، اعترافات مقامات صهیونیست به اقتدار ایران اسلامی و استیصال دشمن ادامه داد.
دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه با بیبیسی فارسی گفته است: اسرائیل از قدرت موشکی ایران میترسد؛ تواناییهای ایران بیشتر از حد تصورمان بود و نمیتوان حکومت ایران را ساقط کرد.
وی گفت: اسرائیل نمیتواند مدام به فکر درگیری نظامی با ایران باشد؛ باید به یک راهحل دیپلماتیک با ایران برسیم.
سیترینوویچ میگوید: امیدوار بودیم که در جنگ ۱۲ روزه حکومت ایران سقوط کند اما نشد؛ ما باید با این حکومت کنار بیاییم تا از حوادث خونینی مثل جنگ ۱۲ روزه جلوگیری کنیم.
رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات جنگی اسرائیل همچنین گفت: ایران هرگز افزایش تواناییهای موشکی خودش را متوقف نخواهد کرد.
وی گفته است: اینکه ما بخواهیم یک استراتژی برای تغییر رژیم داشته باشیم، این یک سادهلوحی است.
سرلشکر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی: اسرائیل در جنگ با ایران شکست خورد
یائیر گولان، سرلشکر ذخیره و رهبر حزب دموکراتها در رژیم صهیونیستی نیز گفته: چگونه ممکن است پس از جنگ ۱۲ روزه با ایران، نتانیاهو اعلام پیروزی کند و مدعی شود که تهدید موشکی ایران از بین رفته است، اما اکنون برای گرفتن مجوز آغاز یک جنگ دیگر، به ترامپ التماس میکند؟ پاسخ از نظر من ساده است: ارتش اسرائیل جنگ را نبرد، نتانیاهو باعث شد اسرائیل جنگ را ببازد.
مرشایمر: ایران باز هم
میتواند اسرائیل را در هم بکوبد
همچنین، جان مرشایمر، نظریهپرداز برجسته آمریکایی درباره پیروزی ایران در جنگ 12روزه تاکید کرد ایران زرادخانه موشکی عظیمی دارد و باز هم میتواند اسرائیل را در هم بکوبد.
وی در گفتوگو با پادکست «مکس اوته» در آلمان اظهار کرد: ایران در درگیری ماه ژوئن، به اسرائیل ضربه خیلی سختی وارد کرد.
وی در واکنش به اظهارنظر مجری مبنیبر اینکه «این چیزی نیست که ما در آلمان بشنویم»، گفت: دلیلش این است که شما در آلمان رسانه آزاد ندارید. در آلمان اجازه ندارید درباره اسرائیل هر حرفی که میخواهید بزنید، بنابراین روایت اسرائیل را طوطیوار و به زبان آلمانی تکرار میکنید و آن هم این است که اسرائیل متحمل ضربه چندانی نشد. اما حقیقت این است که اسرائیل، خسارت چشمگیری را متحمل شد. علاوهبر این، آن جنگ تنها ۱۲ روز طول کشید و در روزهای پایانی، موشکهای پدافندی اسرائیل برای مقابله با موشکهای بالستیک و کروز ایرانیها رو به اتمام بود.
مرشایمر تاکید کرد: این موضوع خیلی مهم است. افزون بر این، ایرانیها در استفاده از موشکهای بالستیک، کروز و پهپاد برای نفوذ به سامانههای پدافندی اسرائیل، روز به روز کارکشتهتر و ماهرتر میشدند. همچنین، تمام شواهد حاکی از آن است که اسرائیلیها تمایل بسیار زیادی به پایان جنگ ۱۲روزه داشتند. آنها نمیخواستند که جنگ ادامه یابد چون دریافتند که ایرانیها انبار عظیمی از موشکهای بالستیک دارند و همچنان به آسیبزدن به اسرائیل ادامه میدهند.
نظریهپرداز آمریکایی گفت: خیلیها فکر میکردند موافقت ایرانیها با توقف جنگ ۱۲روزه اشتباه بود. به نظر آنها ایرانیان رفتهرفته ابتکار عمل را به دست گرفته بودند. خسارتی که ایرانیها وارد میکردند، به مراتب چشمگیرتر از آسیبی بود که اسرائیلیها وارد کردند. در نتیجه به آنها که فکر میکنند اسرائیل پیروزی بزرگی بهدست آورد، میگویم که بهخاطر داشته باشید که ایران زرادخانه موشکی عظیمی دارد؛ آنها از جنگ ۱۲روزه درسهای زیادی آموختند و دوباره هم میتوانند اسرائیل را در هم بکوبند.
وی یادآور شد: علاوهبر این، موضوعی که نباید آن را کم اهمیت شمرد، این است که یکی از دلایل دستپاچگی شدید دولت ترامپ برای پایاندادن به جنگ بعد از
۱۲ روز این بود که در ایران، صحبت از بستن خلیجفارس و تنگه هرمز مطرح شده بود؛ چنین اقدامی لرزه به تن آمریکا میاندازد. بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل دوباره با ایران وارد جنگ شوند، نهتنها احتمالا اسرائیل متحمل خسارت شدید خواهد شد بلکه خطر جدی بستهشدن خلیجفارس نیز وجود دارد که پیامدی ویرانگر بر اقتصاد بینالملل به همراه خواهد داشت.
مرشایمر تاکید کرد: ایرانیها شکست نخوردهاند. ایران دستنخورده باقی مانده است. همچنان توانمندی غنیسازی هستهای دارد.
سران اسرائیل: قدرت موشکی ایران
بسیار نگرانکننده و خطرناک است
منشه امیر، سردبیر رادیو اسرائیل هم گفته است: ما که همیشه گفته بودیم قدرت موشکی ایران یکی از قویترینهاست. مدتی است سران اسرائیل هم دارند هشدار میدهند که قدرت موشکی ایران، بسیار نگرانکننده و خطرناک است.
ترامپ: وای پسر! اون موشکهای بالستیک خیلی از ساختمانها رو نابود کردند
اعتراف صهیونیستها و محافل غربی به شکست اسرائیل در سایه حملات موشکی دقیق ایران محدود به موارد فوق نیست و بخشی دیگر از این حقایق بدین شرح است:
-وزیر خارجه قطر: ترامپ بعد از حمله ایران به پایگاه العدید درخواست آتشبس کرد.
-ترامپ: اسرائیل واقعاً ضربه خیلی سختی خورد؛ خصوصاً در روزهای آخر. وای پسر! اون موشکهای بالستیک خیلی از ساختمانها رو نابود کردند.
-ترامپ در اجلاس ناتو: اسرائیل به شدت آسیب دیده و به سختی میتواند ادامه بدهد.
-روزنامه صهیونیستی معاريو: ایران نهتنها تضعیف نشده، بلکه قویتر از قبل از این جنگ بیرون آمد.
-روزنامه معاریو: لایههای پدافندی اسرائیل، آشکارا فرو پاشیده و اوضاع در آینده وخیمتر میشود.
-وبگاه صهیونیستی کالکالیست: هزینه جنگ با ایران، اسرائیل را به مرز فروپاشی برد.
-یدیعوت آحارونوت به نقل از افسر اسرائیلی: مکانهایی که موشکهای ایرانی اصابت کرده، شبیه میدان جنگ هستند. ویرانیهایی که در خیابانهای تلآویو دیدیم، وحشتناک و دیوانهکننده است.
-خبرنگار سیانان: ترس، هرج و مرج و اضطراب، خیابانهای تلآویو را پر کرده. خیابانها مملو از آوار است. موشکهای جدید ایران بسیار دقیق عمل کردند و قادر به مانور پیچیده هستند.
-روزنامه واشنگتن پست: اسرائیلیها از رگبار موشکهای ایران فلج شدهاند و از وحشت به خود میلرزند.
-نشریه انگلیسی میدلایستآی: افسانه آسیبناپذیری اسرائیل به خاطر توهم نتانیاهو در هم شکست.
-گدئون لوی، تحلیلگر هاآرتص: همه چیز فلج شده است. همه چیز متوقف است. اقتصاد معطل است، به این شکل نمیتوان زندگی کرد. فکر نمیکنم جامعه اسرائیلی قادر باشد این وضع را برای مدت طولانی تحمل کند.
-دنیل دیویس، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا: به موشکهای ایران که بدون هیچ مشکلی گنبد آهنین را سوراخ میکنند، نگاه کنید.
-هاآرتص: ایران تلآویو و حیفا را به غزه تبدیل کرده است.
-لیبرمن، از مقامات رژیم صهیونیستی: در جنگ با ایران نتوانستیم به اهدافمان برسیم، نتوانستیم برای آتشبس شرط بگذاریم.
-تحلیل آلون میزراحی تحلیلگر یهودی: تنها چند هفته دیگر جنگ با ایران کافی بود تا فروپاشی کامل نظامی و اجتماعی اسرائیل اتفاق بیفتد.
-اسکات ریتر، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا: حملات ترامپ به ایران نمایشی برای حفظ آبرو بود!... سامانه آمریکایی تاو هم شکست خورد. اسرائیل در مقابل موشکهای ایران بیدفاع است. ایران در حال نابود کردن مراکز حیاتی اسرائيل است.
-روزنامه یدیعوت آحارانوت: ویرانیهای تلآویو، وحشتناک و دیوانهکننده است.
-روزنامه انگلیسی تايمز: اسرائیل تازه متوجه شده که بیش از تواناییاش به جنگ با ایران کشیده شد.
-پروفسور جان مرشایمر، نظریهپرداز آمریکایی: ترامپ و نتانیاهو، مردم را فریب دادند که در جنگ پیروز شدیم. نتانیاهو، توان جنگ فرسایشی را نداشت و ترامپ واقعاً ترسیده بود که ایران تنگه هرمز را ببندد. وضعیت نظام ایران، از قبل جنگ به مراتب بهتر است، و این، شکستی برای اسرائیل است که میخواست ایران را تجزیه کند و سیاستش «تفرقه بینداز و حکومت کن» است. عمدتاً اسرائیلیها دنبال آتشبس بودند. آنها در مشکل بزرگی بودند و نتانیاهو و دیگران مطرح میکردند که آماده جنگ فرسایشی نیستند. از نظر اراده، ایرانیها مزیت بزرگی نسبت به اسرائیلی ها داشتند که آنقدر سرسخت نیستند که جنگ فرسایشی را تحمل کنند. اسرائیلیها تسلیحاتشان تمام میشد و اقتصادشان به شدت آسیب میدید، پس خواستند از طریق ترامپ به جنگ پایان دهند.
-روزنامه فایننشال تایمز: حملات اسرائیل به تأسیسات هستهای که نماد غرور ملی ایرانیان است، نتیجه کاملا معکوس داشت و به جای تضعیف حکومت، وحدت مردمی را تقویت کرد. این عملیات با هماهنگی آمریکا انجام شد، اما نتیجه، برخلاف انتظارات رقم خورد. تشدید تنشها توسط اسرائیل، واکنشی قدرتمند را در ایران به همراه داشت. حمله متقابل، نقطه عطفی بود که نشان داد ایران از مقابله واهمه ندارد. ایران، تمدنی تاریخی است که از استقلال خود دفاع میکند. موج میهنپرستانه، ایران۹۰ میلیونی را فرا گرفته است. نتانیاهو، با دعوت به شورش، دنبال بهرهبرداری بود، اما عواطف میهنپرستانه را تقویت کرد. جنگ، حمایت مردم ایران از برنامه موشکهای بالستیک، سرکوب همدستان اسرائیل و اشتیاق برای دستیابی به بمب هستهای را
افزایش داد.
-روزنامه جروزالم پست: حمله اسرائیل، همبستگی ملی ایرانیان و حمایت از جمهوری اسلامی را افزایش داد. هیچ نشانی از سستی وضعیت دیده نمیشود؛ کاملاً بر عکس! اقتدار نظام، افزایش یافته است. مقامات اسرائیلی اذعان کردند که حملات نه تنها باعث بیثباتی یا شکاف در حکومت ایران نشده، بلکه حس همبستگی ملی را تقویت کرد. مردم ایران با وجود نارضایتیهای احتمالی، در برابر تهدید خارجی متحد شده و خشم خود را متوجه اسرائیل کردهاند.
-پیتر اریکسون، کارشناس برجسته آمریکایي: این صحنهها اسرائیل را به دروغگوئی وادار کرده است... اسرائیل تمامشدنی به نظر میرسد.
-شبکه تلویزیونی فاکسنیوز: تلآویو به یک ویرانه تبدیل شده است.
-خبرنگار اسرائیلهیوم: ایران، تلآویو را به غزه تبدیل کرده است.
-خبرنگار بیبیسی: مردم در کشورهای عربی میگویند ایران ۴۷ سال است که تحت تحریم است و هیچکس هم از آن حمایت نکرده است ولی با این حال مدرنترین تسلیحات را ساخته و به تنهائی در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده است.
-نیویورک تایمز: ایران ابزارهای مختلفی برای پاسخ دادن دارد، از جمله قابلیتهای دریایی که میتواند آن را قادر به بستن تنگه هرمز کند.
-نشریه هیل: 40 هزار نظامی آمریکایی در تیررس ایران هستند؛ جان نیروهایمان در عراق، سوریه، اردن، کویت، بحرین، قطر و امارات در خطر است.
شایان ذکر است، اقتدار ایران اسلامی که به برکت تدابیر و مدیریت راهبردی رهبر حکیم انقلاب به دست آمده است، توازن قوا را در جهان متحول کرد، قدرت بازدارندگی اسرائیل با شلیکهای دقیق ایران فرو پاشید و ایران به قدرت بلامنازع تبدیل شد.