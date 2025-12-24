اعتراض روسیه و چین به تلاش غرب برای فعالکردن مکانیسم ماشه علیه ایران
ایران، روسیه و چین که معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته، مخالف برگزاری نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ بودند اما برخی اعضای غربی این شورا که خواستار برگزاری این نشست شده بودند و از ناقضان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هستند، از اقدامات ضدایرانی خود که مسیر دیپلماسی را همواره تخریب کرده است، حمایت کردند که با اعتراض شدید روسیه و چین مواجه شدند.
آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ میلادی با وجود مخالفت ایران، روسیه و چین به درخواست برخی اعضای غربی این شورا درباره قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار و بیستمین گزارش «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای این قطعنامه درخصوص برجام بررسی شد.
ایران، روسیه و چین که معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته، مخالف برگزاری این نشست بودند اما برخی اعضای غربی شورای امنیت که خواستار برگزاری این نشست شده بودند و از ناقضان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هستند، از اقدامات ضدایرانی خود که مسیر دیپلماسی را همواره تخریب کرده است، حمایت کردند.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره برجام ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ مهرماه ۱۴۰۴) به پایان رسید و در حالیکه ایران، روسیه و چین پایان رسمی این قطعنامه را به معنای خروج پرونده هستهای ایران از دستور کار شورای امنیت میدانند، سه کشور اروپایی و آمریکا با تکیه بر تفسیر خود از مفاد برجام، مدعی احیای تحریمهای سازمان ملل پس از رای شورای امنیت برای فعالسازی مکانیسم پسگشت هستند.
مخالفت روسیه و چین با نشست شورای امنیت و تاکید بر پایان قطعنامه ۲۲۳۱
«واسیلی نبنزیا»، سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست به تلاش کشورهای غربی برای بازگشت تحریمهای ایران و اجرای مکانیسم پسگشت (اسنپ بک) اعتراض کرد و گفت: فشار برخی از کشورهای عضو برای تشکیل جلسه شورای امنیت و تشکیل کمیته تحریمها، نقض فاحش رویههای آن است.
به گزارش ایرنا، نبنزیا تاکید کرد: برای همه آنهائی که فراموش کردم باید یادآوری کنم که تمام بخشهای قطعنامه ۲۲۳۱، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شدند و تلاشها برای حذف کردن موارد از قطعنامه ۲۲۳۱ معتبر نیستند و شورای امنیت و همچنین دبیرخانه سازمان ملل دیگر اختیاری در این زمینه ندارند.
وی تصریح کرد: دستورات را از هیچ دولت و کشوری خارج از سازمان ملل دریافت نخواهیم کرد و حل و فصل برنامه هستهای ایران به صورت آشکاری روشن شده است. پنج دوره مذاکرات انجام شد اما اسرائیل به خاک ایران حمله کرد در حالیکه این حمله، برخلاف روندهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود.
اعتراض چین به نشست شورای امنیت و تلاش برای فعال کردن اسنپ بک
نماینده چین نیز در این نشست به اجرای مکانیسم ماشه توسط سه کشور کشور اروپایی اعتراض کرد و در سخنانی گفت: فقط سه کشور مکانیسم پس گشت (اسنپ بک) را فعال کردند و این موضوع تا ماه اکتبر منقصی خواهد شد.
وی تصریح کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شد و شورای امنیت بررسیهای خود در مورد برنامه هستهای ایران را متوقف کرده است اما برخی از کشورها در حال تحمیل اراده خود برای مطرح کردن مسائلی هستند که به اتمام رسیدهاند و با این اقدام، اختیارات شورای امنیت را زیر سؤال میبرند، اتحاد شورای امنیت را تضعیف میکنند و همچنین اختلافات را گسترش میدهند.
چین: باید به حقوق ایران احترام گذاشته شود
دیپلمات کشور چین گفت: آمریکا در سال ۲۰۱۸ بهصورت یکطرفه از توافق هستهای با ایران خارج شد و با همراهی اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران حمله کرد.
او تصریح کرد: باید تلاشهای مثبت ایران را ارج بگذاریم و بهطور کامل به حقوق کشورهای عضو معاهده انپیتی احترام گذاشته شود.
دیپلمات کشور چین تاکید کرد: کشورها باید از تشدید تحریمها خودداری کنند و سوءاستفاده از شورای امنیت را کنار بگذارند.
ادعاهای نماینده انگلیس بدون محکوم کردن حمله به ایران
«آرچی یانگ»، نماینده انگلیس در این نشست بدون محکوم کردن حمله اسرائیل و آمریکا به ایران مدعی شد: ایران به مدت ۶ ماه دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را محدود کرده است، در حالی که آژانس میگوید محدودیت فنی وجود ندارد و هیچ توجیه غیرنظامی برای بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی ایران وجود ندارد.
ادعاهای نماینده فرانسه درباره برنامه هستهای ایران
و داشتن ذخایر برای تولید ۱۰ سلاح هستهای
«جی دارما دیکاری»، معاون نمایندگی دائم فرانسه در سازمان ملل هم در این نشست گفت: اگر ذخایر اورانیوم ایران به سطوح غنیسازی نظامی برسد، «این ذخایر برای تولید
۱۰ بمب هستهای کافی خواهد بود».
ادعای آمریکا: شورای امنیت باید بر عدم اشاعه سلاحهای هستهای ایران
تمرکز کند
«جفری بارتوس»، سفیر و معاون نمایندگی آمریکا در شورای امنیت گفت که این شورا به موضوع عدم اشاعه، به ویژه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران متعهد است و باید به این کار ادامه دهد.
وی گفت: بعد از فعال سازی مکانیسم پس گشت (بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران) کمیته ۱۷۳۷ سازمان ملل فعال شده است.
ایران: قطعنامه ۲۲۳۱ بهطور قطعی پایان یافت
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست شورای امنیت گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور قطعی خاتمه یافت. از آن تاریخ، کلیه مقررات، تدابیر و محدودیتهای مرتبط با موضوع هستهای بهصورت دائمی خاتمه یافته، شورای امنیت رسیدگی خود به موضوع هستهای ایران را به پایان رسانده و دستورکار «عدم اشاعه» حذف شده است. هرگونه تلاش از سوی هر دولت یا هر نهاد برای احیا، بازتفسیر یا اجرای این مقررات خاتمهیافته، باطل و بلااثر بوده و مصداق سوءاستفاده آشکار از اختیارات و فرآیندهای این شورا محسوب میشود.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی کاملاً متعهد است. ایران هرگز در برابر اجبار، ارعاب یا فشار سیاسی تسلیم نخواهد شد. اکنون این مسئولیت برعهده فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده است که مسیر خود را اصلاح کرده و گامهای عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند. اصول بنیادین برنامه جامع اقدام مشترک غیرقابل تردید و معتبر باقی ماندهاند: ارائه تضمینهای قابل راستیآزمایی مبنی بر منحصراً صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران، در ازای بهرسمیتشناختن کامل حقوق ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای از جمله حق غنیسازی اورانیوم، لغو کلیه تحریمها و عادیسازی اقتصاد ایران و ادغام آن در نظام تجارت بینالمللی.
سفیر ایران تصریح کرد: این اصول همچنان بهطور کامل قابل اعمال بوده و میتوانند مبنایی مستحکم برای یک توافق جدید فراهم آورند. هدف اساسی بدون تغییر باقی مانده است: برنامه هستهای ایران باید منحصراً صلحآمیز باقی بماند و ایران آمادگی دارد چنین تضمینهایی را ارائه کند. اگر فرانسه و بریتانیا در تعهد اعلامی خود به دیپلماسی صادق هستند، باید ایالات متحده را به پیروی از این مسیر ترغیب کنند. اگر در عوض، به اتخاذ سیاست شکستخورده «غنیسازی صفر» واشنگتن ادامه دهند و حقوق مسلم و غیرقابل سلب ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای را انکار کنند، دیپلماسی عملاً نابود خواهد شد.
در پی اظهارات ایروانی، «مورگان اورتگاس» دیگر نماینده آمریکا در این نشست شورای امنیت، با ادعای تاکید بر اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، پس از سخنان سفیر ایران مدعی شد: تمرکز اصلی واشنگتن بر بازگرداندن محدودیتها و تحریمهای جامعتر شورای امنیت است که باید دوباره اعمال شوند.
این مقام آمریکایی با بیان این ادعا که آمریکا میخواهد این موضوع را برای همه روشن کند که همچنان آماده گفتوگوهای رسمی با ایران است، مدعی شد: مذاکره با تهران تنها در صورتی امکانپذیر است که مستقیم و معنادار باشد؛ البته که ما اینجا و در ملاعام مذاکره نخواهیم کرد.
پاسخ ایروانی به نماینده آمریکا: در برابر فشار یا ارعاب سر فرود نخواهیم آورد غنیسازی صفر مغایر با حقوق ایران است
سفیر ایران در سازمان ملل نیز در پاسخ به این نماینده آمریکا گفت: درخصوص اظهارات نماینده ایالات متحده، ما از هرگونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال میکنیم. با این حال، اصرار بر سیاست موسوم به «غنیسازی صفر» کاملاً مغایر با حقوقی است که ایران بهعنوان عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (ان پی تی) از آن برخوردار است.
ایروانی تاکید کرد: این رویکرد نشان میدهد که آنان در پی مذاکرات منصفانه نیستند، بلکه قصد دارند نیات از پیش تعیینشده خود را بر ایران تحمیل کنند. ایران نه در برابر فشار یا ارعاب سر فرود خواهد آورد و نه اجازه خواهد داد در عرصه بینالمللی مورد باجخواهی قرار گیرد.
نمایندگی ایران در سازمان ملل: آمریکا دنبال تسلیم است، نه توافق
خبر دیگر اینکه، حساب ایکس نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به پیام منتشر شده در حساب نمایندگی آمریکا که اظهارات مورگان اوتگاس، مشاور نمایندگی آمریکا در سازمان ملل را بازتاب داده بود، اعلام کرد: «غنیسازی صفر، ضربالاجلها و زور و اجبار پیچیده شده در واژگان دیپلماتیک، مذاکره محسوب نمیشوند؛ صرفاً تأیید میکنند که هدف، تسلیم است، نه توافق. موضع ایران بر پایه حاکمیت قانون است، نه حاکمیت قدرت (زور و فشار)».