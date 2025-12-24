افزایش مرگ زنان در زندان‌

زندان‌های زنان در انگلیس در یک دهه اخیر شاهد رکوردشکنی خودزنی و مرگ زنان زندانی بوده است.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، زندان‌های زنان به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی نقض حقوق بشر در انگلیس در سال‌های اخیر با تشدید و وخامت بحران مواجه شده‌اند.

به گزارش گاردین، گزارش اینکوئست، مؤسسه خیریه انگلیسی نشان می‌دهد که در طول دهه گذشته، ۹۷ زن در زندان‌های این کشور جان خود را از دست داده‌اند و موارد خودزنی در میان زندانیان زن به بالاترین سطح ثبت شده رسیده است.

گزارش یادشده براساس آمار وزارت دادگستری از سال ۲۰۱۵ تهیه شده تا به تعداد کل مرگ‌ها برسد؛ این مؤسسه خیریه اعلام کرد که این اعداد شواهدی برای وخامت اوضاع در زندان‌های زنان در انگلیس هستند.

مرگ‌های مورد تجزیه و تحلیل این گزارش شامل مرگ زندانی ۲۶ساله، بر اثر خودکشی که پیش از این اقدام یادداشتی به ماموران زندان داده بود، تشنج و مرگ زندانی ۴۹ساله در سلولش و نوزاد زندانی ۱۸ساله‌ای که در سلولش به تنهائی زایمان کرد، می‌شد. مدیر تحقیقات یادشده، گفت: تنها قطعیت این است که مرگ‌های بیشتری رخ خواهد داد، مگر اینکه دولت به ‌طور اساسی مسیر خود را تغییر دهد. وزارت دادگستری انگلیس این مرگ‌ها را نمونه غم‌انگیزی از چگونگی ناکارآمدی سیستم زندان برای زنان زندانی خواند. این گزارش ۱۷ سال پس از گزارش کورستون مطالعه‌ای درباره زنان آسیب‌پذیر در سیستم عدالت کیفری انگلیس منتشر شد که پس از مرگ ۶ زن در زندان استایل در یک سال، جایگزینی زندان‌های زنان با واحد‌های کوچک و امن را توصیه می‌کرد. اگرچه ۴۱ مورد از توصیه‌های کورستون توسط دولت پذیرفته شد، اما منتقدان می‌گویند که آن‌ها به‌ندرت به درستی اجرا شده‌اند. توصیه‌های بررسی نیاز‌های بهداشتی و مراقبت‌های اجتماعی زنان زندانی در سال ۲۰۲۳ نیز توسط دولت پذیرفته شد، در حالی که طرح استراتژی مجرمان زن ۲۰۲۲-۲۰۲۵ با هدف کاهش تعداد زنانی که وارد سیستم عدالت کیفری می‌شوند، تدوین شده بود. اما پس از چند سال کاهش، تعداد زندانیان زن در انگلیس بین ژوئن ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۴ حدود ۱۲درصد افزایش یافت و از سه هزار و ۳۰۰ نفر به سه هزار و ۷۰۰ نفر رسید؛ پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به چهار هزار نفر برسد. وزارت دادگستری انگلیس اعلام کرد: بسیاری از زنان زندانی اغلب قربانی خشونت خانگی و بیش از نیمی از آن‌ها مادر هستند.