کد خبر: ۳۲۵۰۲۱
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
آمریکا

انفجار در خانه سالمندان قربانی گرفت

انفجار در یک خانه سالمندان در حومه فیلادلفیا، منجر به فروریختن بخشی از یک ساختمان شد و دست‌کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر نیز مفقود شدند.
به گزارش ایسنا، مقامات اعلام کردند که تعداد دقیق مجروحان و افراد محبوس در داخل هنوز اعلام نشده است.
شرکت برق «پکو» در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امدادی حوالی ساعت ۲ بعدازظهر به گزارش‌هایی مبنی بر استشمام بوی گاز در محل حادثه واکنش نشان دادند. در این بیانیه آمده است: در حالی که نیروهای امدادی در محل بودند، انفجاری در این مرکز رخ ​​داد. نیروهای امدادی پکو، گاز طبیعی و برق این مرکز را قطع کردند تا ایمنی امدادگران و ساکنان محلی را تضمین کنند. در همین حال، پلیس شهرک آپِر میکفیلد در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این یک «حادثه با تلفات گسترده» بوده و به مردم هشدار داد که از این منطقه دوری کنند. به گزارش گاردین، علت وقوع این انفجار هنوز مشخص نیست.

