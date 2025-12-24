ورود سامانه بارشی جدید به کشور از شنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از کاهش تدریجی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خبر داد و از ورود سامانه بارشی جدید از ابتدای هفته آینده خبر داد.

صادق ضیائیان درباره پیش‌بینی کل هواشناسی به ایسنا گفت: براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری پنجشنبه با شمالی‌شدن جریانات روی دریای خزر، در استان‌های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان‌شمالی بارش باران و گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد و جمعه نیز در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت، همچنین، پنجشنبه دریای‌خزر و غرب خلیج‌فارس و جمعه دریای‌خزر مواج خواهد بود.

ضیائیان افزود: با آغاز هفته جدید، شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می‌شود. نقشه‌های هواشناسی نشان داد که به سبب ورود این سامانه، در بخش‌هایی از شمال‌غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می‌دهد. یکشنبه با تقویت سامانه بارشی، برای شمال‌غرب، نوار غربی و بخش‌هایی از مرکز بارش پیش‌بینی می‌شود. وی درباره وضعیت جوی تهران طی پنجشنبه و جمعه نیز اظهار داشت: آسمان تهران پنجشنبه صاف تا کمی ابری به‌تدریج غبار محلی گاهی افزایش ابر با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و غبار محلی گاهی افزایش ابر و وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر ۶ دمای درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.