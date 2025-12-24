فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۰۱۹
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از شنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از کاهش تدریجی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خبر داد و از ورود سامانه بارشی جدید از ابتدای هفته آینده خبر داد.
صادق ضیائیان درباره پیش‌بینی کل هواشناسی به ایسنا گفت: براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری پنجشنبه با شمالی‌شدن جریانات روی دریای خزر، در استان‌های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان‌شمالی بارش باران و گاهی وزش باد و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف رخ خواهد داد و جمعه نیز در غرب سواحل بارش ادامه خواهد داشت، همچنین، پنجشنبه دریای‌خزر و غرب خلیج‌فارس و جمعه دریای‌خزر مواج خواهد بود.
ضیائیان افزود: با آغاز هفته جدید، شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می‌شود. نقشه‌های هواشناسی نشان داد که به سبب ورود این سامانه، در بخش‌هایی از شمال‌غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می‌دهد. یکشنبه با تقویت سامانه بارشی، برای شمال‌غرب، نوار غربی و بخش‌هایی از مرکز بارش پیش‌بینی می‌شود. وی درباره وضعیت جوی تهران طی پنجشنبه و جمعه نیز اظهار داشت: آسمان تهران پنجشنبه صاف تا کمی ابری به‌تدریج غبار محلی گاهی افزایش ابر با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و غبار محلی گاهی افزایش ابر و وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر ۶ دمای درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

این آدرس غلط است‌!(نکته)

یک روز برتر از هزاران...(به جای گفت و شنود)

سایه سنگین جنگ بر سر غربگرایان!(یادداشت روز)

خنده جیب مردم به اظهارات معاون رئیس‌جمهور

یمنی‌های مسلح همه جا هستند از اردن و سوریه تا عراق و لبنان

وال استریت ژورنال: ایران قدرت سایبری اسرائیل را تحقیر کرد

بررسی 5 محور اقتصادی در جلسه مشترک مجلس و دولت

جنگ مجدد با ایران ده‌ها میلیارد شِکِل برای اسرائیل هزینه خواهد داشت

رکورد فرار از ارتش اوکراین شکسته شد؛ فرار 21هزار نظامی ظرف فقط یک ماه

راهکارهایی برای برون‌‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور