تداوم پیک آنفلوآنزا در ۱۲ استان
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت آنفلوآنزای H۳N۲ همچنان سوش غالب در کشور است و برخی استانها هنوز پیک بیماری را تجربه میکنند.
قباد مرادی درباره آخرین وضعیت عفونتهای تنفسی در گردش در کشور به ایسنا گفت: نتایج سیستم رصد عفونتهای تنفسی در گردش بیانگر این است نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی در بین تمام مراجعان سرپایی و بستری در هفته چهارم آذرماه نسبت به چند هفته گذشته در حال کاهش است. مرادی افزود: این نسبت که طی هفتههای گذشته به بالای ۱۶درصد رسیده بود، اکنون به ۱۳.۴درصد در مراجعان سرپایی و ۱۱.۵درصد در مراجعان بستری رسیده است. نسبت موارد مثبت آنفلوآنزا و کووید-۱۹ مثبت در بین افراد دارای علائم عفونتهای تنفسی به ترتیب ۲۲.۸ و ۰.۴درصد در آخرین هفته آذر است. وی درباره نوع غالب آنفلوآنزا در ایران نیز توضیح داد: سوش غالب آنفلوآنزا در کشور، آنفلوآنزای نوع A زیرگروه (سابتایپ) H۳N۲ است. برخی استانهای کشور هنوز پیک آنفلوآنزا را تجریه میکنند، براساس یافتههای نظام دیدهوری، میزان آنفلوآنزا در استانهای هرمزگان، آذربایجانشرقی، کردستان، اردبیل، گلستان، آذربایجانغربی، فارس، زنجان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، سمنان و لرستان طی هفته چهارم آذرماه از متوسط کشوری بالاتر بوده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درباره دورهمیهای شب یلدا و تاثیر احتمالی آن در افزایش موارد آنفلوآنزا اظهار داشت: به طور کلی حضور در فضاهای سربسته و از جمله دورهمیهای شب یلدا نیز میتواند روند بیماری را تحت تاثیر قرار دهد. در مجموع رعایت آداب تنفسی برای اجتناب از ابتلا به آنفلوآنزا ضروری است.