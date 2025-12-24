رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدا و جانبازان حمله رژیم بعث به زمین فوتبال چوار آغاز شد

دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدا و جانبازان حمله به زمین فوتبال چوار در ایلام به ریاست قاضی حسین‌زاده با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و جانبازان این حادثه آغاز شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای زمین فوتبال چوار در ۲۳ بهمن سال ۱۳۶۵ که منتهی به شهادت و جانبازی تعدادی از هموطنان در این شهرستان شد، در استان ایلام به ریاست قاضی حسین‌زاده آغاز شد.

قاضی حسین‌زاده در ابتدای جلسه گفت: دادگاه حاضر براساس مقررات و قوانین جاری کشور صلاحیت رسیدگی و استماع دعوای حاضر را دارد.

وی افزود: مستندات قانونی صلاحیت این دادگاه برای استماع دعوی حاضر به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن شامل قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران است، براساس این قانون قوه قضائیه مکلف است نسبت به استماع و پذیرش دادخواهی از اتباع ایرانی به طرفیت دولت‌هایی که ناقض قوانین ما هستند، رسیدگی کند. در ۲۳ بهمن‌ماه سال ۱۳۶۵ هواپیماهای دشمن بعثی عراق مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایلام و چوار را در زمین فوتبال چوار (دقیقه ۵۵) مورد بی‌رحمانه‌ترین حملات هوائی قرار دادند و تعداد ۱۵ نفر از بازیکنان، مربیان و تماشاگران شهید و تعدادی نیز مجروح و جانباز شدند.