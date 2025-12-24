رئیس سازمان سمپاد اعلام کرد: تعداد دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ که از معافیت کامل شهریه برخوردار شده‌اند، از ۶ هزار و ۹۰۰ نفر به بیش از ۲۰ هزار نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش‌وپرورش، در نشست با اعضای شورای معاونان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سمپاد، این مدارس را فرصتی ارزشمند برای آینده علمی کشور دانست و بر ضرورت تقویت انسجام، ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌های درسی و توجه بیشتر به نقش تربیتی مدارس تأکید کرد.

علیرضا کاظمی با اشاره به تحولات مثبت صورت‌گرفته در سمپاد، بر حمایت وزارت آموزش‌وپرورش از مسیر توسعه‌ای این سازمان تأکید کرد و خواستار تداوم بازنگری هوشمندانه در فرآیندها، تکمیل نقاط قابل بهبود و گسترش رویدادها و کارسوق‌های سمپاد در متن مدارس شد.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گزارشی از مهم‌ترین دستاوردهای سمپاد در دوره اخیر ارائه کرد. الهام یاوری از افزایش ۲۰۰درصدی متقاضیان شرکت در جشنواره جوان خوارزمی نسبت به دوره پیش از حضور خود در سمپاد خبر داد و گفت: در سال جاری، بیش از ۵۳ هزار دانش‌آموز سمپادی حداقل در یکی از برنامه‌های فراگیر سازمان مشارکت داشته‌اند که نشان‌دهنده گسترش دامنه اثرگذاری فعالیت‌های سمپاد است. یاوری با اشاره به اصلاح فرآیند آزمون ورودی و کاهش موانع دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم ادامه داد: طراحی سؤالات خلاقانه و ناظر بر هوش کلامی، عددی، منطقی، تصویری و فضائی، فرصت برابری برای شناسایی استعدادها در مناطق مختلف کشور فراهم کرده است. همچنین، تعداد دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ که از معافیت کامل شهریه برخوردار شده‌اند، از

۶ هزار و ۹۰۰ نفر به بیش از ۲۰ هزار نفر افزایش یافته است.