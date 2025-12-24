ادعای نماینده مجلس در مورد ریختن برنج در دریا صحت ندارد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادعای برخی افراد از جمله یک نماینده مجلس که گفته بود، تن تن برنج در بندر شهید رجایی به دریا ریخته میشود را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان ، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: اخیراً اظهاراتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ریختهشدن محمولههای برنج به دریا در بندر شهید رجایی مطرح شده است که ضمن رد آن، ادعای مطرح شده تکذیب میشود.
قهرمانی افزود: براساس استعلامات به عمل آمده هیچگونه محموله برنجی در بندر شهید رجایی معدوم یا به دریا ریخته نشده است و اساساً چنین ادعایی فاقد هرگونه مستندات میدانی و قانونی بوده و با واقعیتهای موجود در بنادر کشور مغایرت دارد.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در سالهای اخیر، اقدامات گسترده و مؤثری را در راستای تسهیل تجارت، جلوگیری از رسوب کالا و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار انجام داده است، خاطرنشان کرد: تسهیل و تسریع فرآیندهای زیستمحیطی مرتبط با ترخیص و شمارهگذاری خودروها با حفظ الزامات قانونی، رفع موانع ناشی از اختلافات سازمان استاندارد، گمرک، بنادر و سایر دستگاههای اجرایی و همچنین تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه، دپوشده و بلاتکلیف در بنادر با هدف جلوگیری از خسارت به بیتالمال و فعالان اقتصادی از جمله مهمترین این اقدامات است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در نتیجه اقدامات دادگستری کل استان هرمزگان، تنها در چند محموله، بیش از پنجهزار و ۴۶۷ تن محموله برنج معطلمانده در بندر شهید رجایی، تعیین تکلیف و از این بندر خارج شده است.
قهرمانی ادامه داد: ضمن تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و معیشت مردم، انتظار میرود اظهارنظرها در موضوعات عمومی، بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و میدانی مطرح شود تا از ایجاد تشویش در اذهان عمومی جلوگیری به عمل آید.
این گزارش حاکی است، اخیراً تصاویری از ریختن برنج در دریا منتشر شده بود که به گفته کارشناسان فضای مجازی صحت نداشته و ساخته هوش مصنوعی بوده است.