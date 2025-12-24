توزیع بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی بین نیازمندان کشور از ابتدای امسال
معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از توزیع بیش از ۱۷۰هزار کالای اساسی با اعتبار بیش از یکهزار و ۱۰۰میلیارد تومان بین نیازمندان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش ایسنا، نورالله مدبری در رزمایش توزیع دو هزار و 500 دستگاه لوازم ضروری زندگی بین نیازمندان خوزستان که چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی و شرایط خاص معیشتی اظهار داشت: در این شرایط باید با مدیریت و تدبیر درست، دست در دست هم، همه مسئولان، نهادها، سازمانها، خیران و... برای رفع مشکلات مردم و نیازمندان تلاش کنیم.
مدبری ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷۰هزار کالای اساسی با اعتبار بیش از یکهزار و ۱۰۰میلیارد تومان با کمک خیران بین نیازمندان در سطح کشور توزیع شده است و در تلاش هستیم با مشارکت خیران، خانواده نیازمند به لوازم نداشته باشیم.
وی افزود: خدمات کمیته امداد براساس نیازسنجی انجامشده و با استفاده از ظرفیتهای موجود به ویژه بهرهگیری از مشارکتهای مردمی و همافزایی خیران حقیقی و حقوقی به مددجویان تحت حمایت عرضه میشود.