افتتاح همزمان چندین پروژه‌ عمرانی و فرهنگی در 6 منطقه پایتخت

پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی در

یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار با حضور معاون شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری در

6 منطقه تهران افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار شامل بسته افتتاحیه مناطق ۵، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۸ و ۲۱، روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه با حضور لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری در محل قرائت‌خانه یاس در

منطقه ۲۱ برگزار شد.

اصلاح هندسی دوربرگردان ضلع غربی صادقیه، اصلاح هندسی ضلع جنوبی سیمون بولیوار از میدان دانشگاه و بهسازی شبکه آب‌های سطحی خیابان پیامبر در منطقه ۵، احداث زیرگذر زقر، احداث مخزن آب ۱۰۰۰ متر مکعبی بوستان گلستانه و احداث پیاده‌راه شهیدان میرزایی در منطقه ۱۸، قرائت‌خانه یاس، احداث خیابان‌های آبان ۶ و ۷، احداث کوچه فتح، احداث خیابان ولی‌عصر انتهای مریم ۳،

احداث کوچه گلسرخی و احداث کلینیک در منطقه ۲۱،

حسینیه بوستان رضوان و بهسازی مقبره الشهدا در منطقه ۱۰،

احداث فاز دوم پیاده‌راه شهید صابونیان، احداث دوربرگردان شمال به شمال خیابان رجایی‌شمالی، بهسازی و تجهیز بوستان بعثت و احداث سرویس بهداشتی میثاق در منطقه ۱۶ و احداث کلانتری مدائن در منطقه ۸ پروژه‌های این بسته افتتاحیه را تشکیل می‌دهند.

فروزنده در این مراسم با اشاره به اقدامات مدیریت شهری ششم در پایتخت اظهار داشت: در این دوره

علاوه ‌بر اینکه هر منطقه ما تبدیل به کارگاه شده است، اقدامات مهم و بزرگی مانند برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را داشتیم. بیش از دو هزار و 500 قرارداد اتوبوس برقی که ۵۰۰ مورد آن در حال خدمت هستند منعقد شده است. در هیچ دوره‌ای قرارداد چهار هزار اتوبوس را در شهر تهران نداشتیم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در این دوره از مدیریت شهری حدود ۶ میلیون تن آسفالت‌ریزی در معابر شهر داشتیم و سه پروژه مهم بروجردی، یادگار و شوشتری را اجرا و آغاز کردیم. وی افزود: امروز با طرح آرمان در بحث تربیت کودکان و نوجوانان کار می‌کنیم. همچنین توجه به تیم‌های ملی ورزشی در رشته‌های مختلف و حمایت از آن‌ها را در این دوره بیش از پیش شاهد هستیم. همچنین اجرای مسابقات قهرمان شهر اجرا می‌شود. علاوه ‌بر این برگزاری رویدادهای مهم ملی مذهبی در این دوره از مواردی است که می‌تواند الگوی سایر شهرها قرار گیرد.