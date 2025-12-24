کد خبر: ۳۲۵۰۰۷
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
شرط موفقیت استیضاح
سید نظامالدین موسوی: «استیضاح حق مجلس است و وزرای ضعیف حتما باید عزل شوند. اما مشکل دولت فعلی، تنها ضعف یک یا دو وزیر نیست. مشکل، فقدان ایده مرکزی و فرمانده اقتصادی است. تا وقتی کلیت دولت از وضعیت جزیرهای، بیبرنامگی، بلاتکلیفی و بیسر بودن فعلی خارج نشود، شوربختانه استیضاح همدردی دوا نخواهد کرد.»
درست برانید
میثم ظهوریان: «سالهاست دولت مانند رانندهای شده است که پای راست خودش را روی گاز تورم و پای چپش را بر ترمز حقوق و دستمزد گذاشته است. با این دست فرمان ماشین اقتصاد چپ خواهد کرد.»
نتیجه دموکراسی آمریکایی
رضا حقجو با انتشار این تصاویر نوشت: «بلایی که دموکراسی آمریکا بر سر هر کشوری میاره.»
«مرز» یک خط روی نقشه نیست
کاربری با انتشار تصویری از خدمت سربازان نقطه صفر مرزی کشورمان در میان برف و سرما، نوشت: «سربازهایی که توی برف و سرما ایستادن تا ما با خیالِ راحت بخوابیم. مرز فقط یک خط روی نقشه نیست؛ آدمهایی هستن که پای اون ایستادن.»
رنج مردم
محمدجواد محمدزاده: «مردم مظلوم ایران نمیدانند لِه شدن زیر فشار دلار ۱۳۵ هزار تومانی را تحمل کنند یا پرخاشگری و منتگذاریِ جعفر بابت هیچ کاری نکردن را، یا تور تفریحیِ داماد و دختر پزشکیان (اینبار بدون پدر) به آذربایجان به عنوان سرپرست هیئت ایرانی را و یا تبریک تولدِ پزشکیان به الهام علیاف را.»
دلگرم با قرآنکریم
کاربری با انتشار این تصاویر از آوارگان فلسطینی نوشت: «تو این سرمای زمستون فقط خوندن قرآنه که میتونه دلشون رو گرم کنه و صبرشون رو زیاد...»
دیپلماسی مدنظر آمریکا
امیرعلی ابوالفتح: «این که نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل خطاب به ایران میگوید «دست دیپلماسی رئیسجمهور ترامپ را که به سوی شما دراز شده است، بگیرید» منظورش همان خروج آمریکا از برجام و بمباران تاسیسات اتمی ایران است؟»
احمق و احمقتر
عبدالله گنجی: «نتانياهو چند ماهی است با ملت ایران سخن نمیگوید. نمیگوید در کنار شما هستیم! نمیگوید جنگ با شما نبود! نمیگوید آبتان را حل میکنیم! صهیونیستها بهشدت واقعگرا هستند. حساب کار را فهمید. رفتار مردم ایران او را باز تنظیم کرد. افتضاح را متوجه شد. البته اونقدر که او فهمید پهلویچیها تاثیرات همراهی با او را نفهمیدند. چون مطلوب آنان وضع موجود نیست بلکه آرزوست. بدون آرزو- خبر دق میکنند و افسرده میشوند.»