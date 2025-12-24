فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
دو فیفادی‌ را از دست دادیم

شمسایی: باید از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنیم

سرمربی تیم ملی فوتسال می‌گوید تمام بازیکنان را زیر نظر دارد و هر فردی که شایسته حضور در تیم ملی باشد به اردو دعوت می‌شود تا از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنند.
وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال درباره آخرین وضعیت لیگ برتر، نحوه دعوت از بازیکنان به تیم ملی و... سخن گفت که گزیده‌ای از صحبت‌های وی در ادامه می‌آید:
* مربیان لیگ برتر همکاران من هستند. هر مربی‌ای تفکر حرفه‌ای خودش را دارد و براساس تفکری که می‌خواهد بر تیم خود القا کند پیش می‌رود. شکل و شمایلی که ما به دنبال آن هستیم را تقریبا یک تیم انجام می‌دهد. این مقداری کار ما را در اردوهای قبلی سخت می‌کرد. جلسه‌های تمرین ما برای مقدماتی آسیا یک روز و برای کشورهای اسلامی سه روز بود. یک چیزی را از دست دادیم و داریم به چیز دیگری می‌رسیم؛ به حرمت تیم‌ها و سازمان لیگ، دو فیفادی‌ را از دست دادیم.
* هم‌گروه‌های ما در جام ملت‌های آسیا در روزهای گذشته در مسابقات بوده‌اند و در فیفادی بعدی هم در مسابقه هستند. عربستان با کشورهای اروپایی بازی کرده، مالزی در تورنمنت شرق آسیا بوده که با ویتنام، تایلند، اندونزی و میانمار رقابت کرده و بعد از آن هم قرار است با ژاپن دیدار کند. تیم افغانستان اکنون در کویت است و ژاپن با اسلوونی و لهستان بازی کرده است. ویتنام به ما هم پیشنهاد بازی داد اما این فیفادی را به رقابت‌های لیگ برتر داده بودیم. ۲۰ روز قرار است تمرین داشته باشیم.
* باید نام ۲۵ بازیکن را در فاصله ۳۵ تا ۴۰ روز قبل از رقابت‌ها به AFC ارسال کنیم و تا ۴۸ ساعت قبل از رقابت‌ها شما می‌توانید از این لیست نفرات خود را انتخاب کنید. اگر بخواهیم به طور حرفه‌ای حساب کنیم، باید برای هر پست پنج اسم بدهیم. ۱۵ دی که رقابت‌ها به اتمام رسید، ۲۰ نفر دعوت خواهند شد. تا آن روز بازیکنان رصد خواهند شد تا انتخاب خوبی داشته باشیم.
 یک مسابقه مساوی است با ۴۰ جلسه تمرین
* یک مسابقه مساوی است با ۴۰ جلسه تمرین. خداراشکر که تورنمنت کشورهای اسلامی را رفتیم، از همان تیم‌های حاضر اکنون ازبکستان با روسیه بازی کرده و همه در حال انجام کار هستند. اردوی کیش هم یک اردویی مانند اردوی تهران است و صرفا به لحاظ ذهنی اثرگذار خواهد بود. فرقی نمی‌کند و مانند فوتبال هم نیستیم که شرایط آب و هوائی برای ما مهم باشد.
* در رقابت‌های کشورهای اسلامی پنج یا شش بازیکن باتجربه بودند و هفت یا هشت بازیکن جوان حضور داشتند. امیرحسین غلامی متولد ۸۰، سالارآقاپور و حسین سبزی و مسعود یوسف متولد ۷۹، بهزاد رسولی متولد ۸۱ و محمدحسین بازیار متولد ۸۲ است. از آن سمت بازیکن باتجربه ما مهدی کریمی ۲۸ سال دارد که در اوج پختگی است. در کنار آنها حسین طیبی با ۳۷ سال که رهبر واقعی است حضور دارد. باقر محمدی، دروازه‌بان ما ۳۴ سال سن داشت و در کنار او بهزاد رسولی با ۲۳ سال حضور داشت. ما تلفیق کردیم. تعداد بازیکنان زیادی در تورنمنت‌های اخیر بودند که ۲۰ نفر دعوت می‌شوند. املایمان را که می‌نویسیم غلط زیاد داریم و سعی می‌کنیم آن را کمتر کنیم.

