تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
قهرمان جوجیتسو ایران درگذشت

قهرمان و مربی سابق تیم ملی جوجیتسو ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری و مبارزه با بیماری سرطان، شب گذشته دار فانی را وداع گفت.
محمد منصوری، قهرمان و مربی سابق تیم ملی جوجیتسو ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری و مبارزه با بیماری سرطان، شب گذشته دارفانی را وداع گفت. منصوری سابقه‌ کسب مدال در مسابقات جهانی و آسیایی جوجیتسو و بازی‌های داخل سالن آسیا را در کارنامه داشت. او در سال 2024 مربی تیم ملی جوجیتسو کشورمان بود و در مقطعی نیز به‌عنوان سرمربی تیم ملی MMA جوانان ایران فعالیت می‌کرد. این ملی‌پوش سابق تیم ملی جوجیتسو در سال‌های اخیر فعالیت در حوزه‌ سینما و بازیگری را نیز آغاز کرده بود و در فصل دوم سریال وحشی به کارگردانی هومن سیدی مقابل دوربین رفت.
سرویس ورزشی کیهان درگذشت این قهرمان و مربی ارزنده کشورمان را به خانواده‌ آن مرحوم، جامعه‌ جوجیتسو و ورزش ایران تسلیت عرض می‌کند و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی دارد.

