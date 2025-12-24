طلای الفتی، یکی از 10 اتفاق مهم ژیمناستیک دنیا در سال 2025

فدراسیون جهانی ژیمناستیک، مدال طلای مهدی الفتی در مسابقات قهرمانی آسیا را در بین 10 اتفاق برتر سال 2025 قرار داد.

سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک در گزارشی به 10 اتفاق مهم ژیمناستیک هنری دنیا در سال 2025 پرداخت که در میان آنها مدال طلای مهدی الفتی در مسابقات قهرمانی آسیا که با ثبت یک حرکت جدید همراه بود، دیده می‌شود. در این گزارش آمده است: «تسلط، نوآوری و رقبای جدید، سال تعیین‌کننده‌ای را پس از المپیک رقم زدند. از عناوین تاریخی جهانی گرفته تا حرکت‌های جدید، کشورهای پیش‌رو و جوانان در حال ظهور، سال 2025 تصویر روشنی از چگونگی تکامل ژیمناستیک هنری مردان را ارائه دادند. مهدی الفتی، ملی‌پوش ژیمناستیک ایران که در المپیک 2024 هم حضور داشت، وقتی در مسابقات قهرمانی آسیا در جیچئون کره جنوبی پرش (یورچنکو دو وارو جمع با یک دور چرخش) با موفقیت اجرا کرد، سطح پرش خرک ژیمناستیک هنری مردان را ارتقا داد. این پرش با ارزش مشکلی 5.6 باعث شد الفتی نخستین ژیمناست ایرانی باشد که عنوان طلای قهرمانی آسیا در ژیمناستیک هنری مردان را کسب می‌کند و نام خود را به‌عنوان خالق یکی از سخت‌ترین حرکات جدید ثبت می‌کند.»