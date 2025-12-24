یوسفی: رکوردهایی میزنم که از قبل هم بهتر باشد
ملیپوش دسته فوق سنگین وزنهبرداری پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت و بازگشت به اردوی تیم ملی گفت: این قول را میدهم که در مسابقات آتی وزنههایی را بزنم که از رویدادهای قبلیام بهتر باشد.
علیرضا یوسفی درباره بازگشت به اردوی تیم ملی پس از گذشت نزدیک به یک سال از عمل جراحیاش اظهار داشت: من قبل از اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی در نروژ و حتی قبل از بازیهای کشورهای اسلامی در اردوها بودم و تمریناتم را انجام میدادم، اما الان مصدومیتم به طور کامل برطرف شد و همه خطرهای احتمالی که بعد از عمل جراحی وجود دارد، به طور کامل از بین رفته است و میتوانم با خیال راحت تمریناتم را ادامه بدهم و برای کشورم افتخارآفرین باشم. یوسفی عنوان کرد: روز دوشنبه یک جلسه تمرینی سنگین در قائمشهر داشتم و تا رکورد 230 کیلوگرم در دوضرب هم آمدم. خوشبختانه مشکلی نداشتم و وزنه هم سبک بود. شرایط بدنیام خوب است و انشاءالله با آمادگی کامل وارد اردوها میشوم. یوسفی درباره هدفگذاریاش در سال 2026 تصریح کرد: جدیترین مسابقاتی که داریم، ابتدا بازیهای آسیایی 2026 ناگویا و بعد از آن مسابقات جهانی است که حکم یکی از مراحل گزینشی المپیک را دارد. فعلاً این دو رویداد، جدیترین هدفگذاریام در سال آینده است. ملیپوش وزنهبرداری در پایان درخصوص رکوردهایش گفت: با لطف و حمایت انوشیروانی رئیس فدراسیون و درایت بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی این قول را میدهم که در مسابقات آتی وزنههایی را بزنم که از رویدادهای قبلیام بهتر باشد.