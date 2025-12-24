کد خبر: ۳۲۵۰۰۲
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
عموزاد مسلطترین آزادکار جهان معرفی شد
اتحادیه جهانی کشتی رحمان عموزاد را به عنوان مسلطترین آزادکار جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.
اتحادیه جهانی کشتی رحمان عموزاد را به عنوان مسلطترین آزادکار سال ۲۰۲۵ معرفی کرد. اتحادیه جهانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: عموزاد تقریباً در یک فصل بینظیر بود، با تلاشهایش برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و سری مسابقات رنکینگ به اوج بازگشت و فصل را به عنوان کشتیگیر شماره یک جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم به پایان رساند.