اتحادیه جهانی کشتی رحمان عموزاد را به عنوان مسلط‌ترین آزادکار سال ۲۰۲۵ معرفی کرد. اتحادیه جهانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: عموزاد تقریباً در یک فصل بی‌نظیر بود، با تلاش‌هایش برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و سری مسابقات رنکینگ به اوج بازگشت و فصل را به عنوان کشتی‌گیر شماره یک جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم به پایان رساند.