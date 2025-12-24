برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال
پنجشنبه 4 دی 1404
* آلومینیوم اراک...........................................................ملوان انزلی (ساعت15:30)
* استقلال خوزستان........................................................ذوبآهن (ساعت17:30)
جمعه 5 دی 1404
* شمسآذر قزوین.....................................................تراکتور تبریز (ساعت15:30)
* مس رفسنجان............................................................پرسپولیس (ساعت16:15)
* فجر سپاسی............................................................................فولاد (ساعت16:30)
شنبه 6 دی 1404
* پیکان.......................................................................خیبر خرمآباد (ساعت15:30)
* سپاهان................................................................چادرملو اردکان (ساعت17:30)
یکشنبه 7 دی 1404
* استقلال تهران.................................................گل گهر سیرجان (ساعت16:30)