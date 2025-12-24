اخبار کوتاه از فوتبال
شهرقدس، میزبان استقلال- گلگهر
پس از گمانهزنیهای فراوان ورزشگاه محل برگزاری دیدار تیمهای استقلال و گلگهر از هفته پانزدهم لیگ برتر مشخص شد.
روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد؛ دیدار دو تیم استقلال و گلگهرسیرجان از هفته پانزدهم لیگ برتر ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه هفتم دی ماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.
سازمان لیگ در ادامه خبر خود به ماجرای اعلام ورزشگاه امام رضای مشهد اشاره کرده و نوشته: اعلام ورزشگاه امام رضا(ع) شهر مشهد براساس مکاتبات رسمی باشگاه استقلال با این سازمان صورت گرفته بود و طبعا تمامی مسئولیتهای این تغییر ورزشگاه برعهده باشگاه استقلال است.
این در حالی است که از صبح دیروز و پس از آنکه شورای تامین خراسان رضوی اعلام کرد ورزشگاه امام رضا(ع) نمیتواند میزبان این مسابقه باشد و این مسابقه به ورزشگاه ثامن منتقل خواهد شد، مشخص بود که استقلال زیر بار این اتفاق نخواهد رفت. به ویژه آنکه یکی از مسئولان این باشگاه تاکید کرده بود دلیل انتخاب مشهد به عنوان میزبان این مسابقه، شرایط ایدهآل و چمن بسیار خوب ورزشگاه امام رضا(ع) است و اگر قرار به بازی در ورزشگاهی غیر از آن باشد، استقلال ترجیح میدهد در تهران بماند و در استادیوم شهرقدس از گلگهر میزبانی کند. اتفاقی که در نهایت هم رخ
داد.
ضمن آنکه ورزشگاه ثامن هم به دلیل مشکلات زیرساختی از جمله نداشتن شرایط جانمایی VAR، گیتهای ورودی و همینطور نداشتن نور مناسب، توانایی این میزبانی از این مسابقه را نداشت.
کامیابینیا در انتظار تأیید نهائی جباری
کمال کامیابینیا در تمرینات مس رفسنجان حضور دارد، اما تصمیم نهائی درباره پیوستنش هنوز به باشگاه اعلام نشده است.
کمال کامیابینیا، هافبک سابق پرسپولیس، از دو روز قبل از دیدار جام حذفی مقابل گلگهر در تمرینات مس رفسنجان حاضر شده است. بازیکنی که پس از گذراندن دوران نقاهت پارگی رباط صلیبی، بار دیگر مسیر بازگشت به میادین را آغاز کرده و حالا زیر نظر مجتبی جباری و کادر فنی تیم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
جباری و کادرش هنوز درباره حضور رسمی کمال تصمیم نگرفتهاند و هیچ لیست جذب یا مازادی برای باشگاه ارسال نشده است. در واقع، باشگاه مس رفسنجان منتظر بررسی کامل وضعیت او توسط کادر فنی است تا در صورت نیاز، اقدامات رسمی برای ثبت قرارداد انجام شود.
پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه مس که پیشتر به دلیل بدهیها بسته بود، دیروز باز شد و روند ثبت رسمی آن در فیفا تا فردا تکمیل خواهد شد. با این اتفاق، مسیر برای جذب بازیکنان جدید هموار میشود، اما همچنان تصمیم نهائی درباره کمال به ارزیابی جباری بستگی دارد.
حضور او در تمرینات نشان میدهد که مس رفسنجان با دقت و احتیاط در حال سنجش گزینههای خود برای تقویت تیم است. کامیابینیا در صورت تایید کادر فنی، میتواند با تجربه و کیفیت فنی خود نقش مهمی در نیمفصل دوم ایفا کند و تیم را در مسیر رقابتهای حساس یاری دهد.
تیم مس، با نگاهی به نیمفصل دوم و تمرینات مستمر، امیدوار است بتواند با استفاده از بازیکنان باتجربه، شرایطش را بهبود دهد و در رقابتهای لیگ نتایج بهتری کسب کند.
چشم امید سپاهان به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲
سپاهان با قرار گرفتن در رتبه دوم گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲، جواز حضور در مرحله یکهشتم نهائی را بهدست آورد و چشمانتظار قرعهکشی برای تعیین حریف خود خواهد نشست.
تیم فوتبال سپاهان ایران با وجود حضور در گروهی سهتیمی و با قرعه استراحت در هفته پایانی، موفق شد با کسب هفت امتیاز، جواز حضور در مرحله یکهشتم نهائی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را بهدست آورد. این اتفاق بهدنبال حذف تیم موهونباگان هند رخ داد که برنامه مسابقات گروه «C» را تحتالشعاع قرار داد و سپاهان در این گروه تنها با دو رقیب، الحسین اردن و آخال ترکمنستان، رقابت کرد.
سپاهان در اولین دیدار خود در این گروه با شکست مقابل الحسین آغاز کرد، اما در ادامه با یک برد و یک تساوی دراماتیک در برابر آخال و پیروزی مهم مقابل الحسین در بازی برگشت، مجموعاً هفت امتیاز کسب کرد و جایگاه دوم جدول گروه «سوم» را به خود اختصاص داد.
در بازی پایانی گروه «C»، تیمهای الحسین اردن و آخال ترکمنستان به مصاف هم رفتند. این دیدار که از اهمیت بالایی برای تعیین صدرنشین برخوردار بود، با برتری سه بر یک الحسین به پایان رسید. الحسین اردن با این پیروزی موفق شد صدرنشینی گروه را از آن خود کند و آخال ترکمنستان با یک امتیاز در رده سوم باقی ماند. بدین ترتیب، سپاهان با هفت امتیاز بهعنوان تیم دوم صعود خود را از گروه سهتیمی قطعی کرد.
با این نتیجه، نماینده ایران در مرحله یکهشتم نهائی با یکی از تیمهای صدرنشین گروههای دیگر، شامل النصر عربستان، الوصل امارات و یا صدرنشین گروه «B» روبهرو خواهد شد. این اتفاق ممکن است شانس سپاهان برای صعود به جمع هشت تیم برتر را تحت تأثیر قرار دهد، بهویژه در صورت رویارویی با تیمهایی که در مرحله گروهی بدون شکست عمل کردهاند.
مسیر صعود سپاهان نشاندهنده توانایی این تیم در غلبه بر رقبا و مدیریت شرایط دشوار گروه سهتیمی است. هرچند نماینده ایران در این گروه نتوانست صدرنشین شود، اما با صعود به دور بعد، همچنان شانس ادامه موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا۲ را دارد.
مراسم قرعهکشی مرحله یکهشتم نهائی روز سهشنبه ۹ دی در مالزی برگزار خواهد شد تا حریفان سپاهان در مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شود.
بازگشت عجیب و رؤیایی السد در لیگ نخبگان
السد در حالی که با دو گل از شباب الاهلی عقب بود توانست به بازی برگردد و با نتیجه چهار بر دو به پیروزی برسد.
در ادامه هفته ششم لیگ نخبگان آسیا یک بازی برگزار شد. در این دیدار السد با درخشش ستاره اسپانیایی خود توانست برابر شباب الاهلی به پیروزی برسد. در این بازی که به میزبانی السد برگزار شد این نماینده امارات بود که توانست دو بار توسط کارتابیا و الغسانی به گل برسد.
مرصاد سیفی ستاره جوان و ایرانی شباب الاهلی در ترکیب اصلی به میدان رفت و توانست یک پاس گل بدهد. در دقیقه ۷۷ سعید عزتاللهی دیگر بازیکن ایرانی شباب الاهلی که به خاطر آسیبدیدگی در چند بازی اخیر تیمش به میدان نرفته بود وارد زمین شد.
آتش بازی السد از دقیقه ۷۵ شروع شد و این تیم قطری توانست چهار گل به ثمر رساند تا نخستین پیروزی خود را در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا به دست آورد. موخیکا ستاره السد بود که هت تریک کرد. طارق سلمان دیگر گل تیمش را به ثمر رساند. قضاوت این بازی را علیرضا فغانی برعهده داشت. السد با این پیروزی ۵ امتیازی شد و در رده دهم جدول ردهبندی قرار گرفت این در حالی است که شباب الاهلی هم با ۱۰ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.