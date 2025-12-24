شهید مدافع حرم قاسم تیموری سال 1348 در روستای شموشک علیا از توابع شهرستان گرگان در خانواده‌ای مذهبی و انقلابی چشم به جهان گشود. پدرش از شخصیت‌های انقلابی و مبارز بود. قاسم تیموری نوجوانی‌اش را همزمان با جنگ تحمیلی سپری کرد و در سال 1364 در سن 16سالگی به عنوان نیروی بسیجی به جبهه‌های غرب کشور اعزام شد و به مقام جانبازی رسید. قاسم تیموری پس از 28 سال خدمت خالصانه به صورت داوطلبانه عازم سوریه شد و جامه پرافتخار دفاع از حرم را بر تن کرد.

وی فرماندهی محور را برعهده داشت. این فرمانده شجاع و صبور، سرانجام در تاریخ 4 دی سال 1394 به درجه رفیع شهادت نائل شد. در وصیت‌نامه شهید مدافع حرم قاسم تیموری می‌خوانیم: «بدانید غربگرایان با شعار مردم‌فریب حمایت از محرومان و اعتدال و... می‌آیند و بعد اقتدار ملت را با عهدنامه‌هایی بدتر از ترکمنچای به باد می‌دهند. یادمان باشد تا قبل انقلاب کجا بودیم و الان وضعیت‌مان چطور است. آن روز اگر یک آمریکایی آیت‌الله ما را با ماشین زیر می‌گرفت ما حق محاکمه او را نداشتیم و الان هم در خیلی از کشورها چنین است و ما امروز آمریکای جاسوس را محاکمه و به اعدام محکوم می‌نماییم. پس قدر اسلام عزیز را بدانید و نعمت انقلاب را پاس بدارید، گوش به حرف‌های یک عده راحت‌طلب ندهید.»