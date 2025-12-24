مدیرکل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از افزایش ظرفیت‌ بورس‌های تحصیلی دولت‌های خارجی برای دانشجویان ایرانی خبر داد و تأکید کرد که این امر به گسترش ارتباطات علمی و فناوری کشور و در نهایت تقویت دیپلماسی علمی کشور کمک می‌کند.

این مقام مسئول درخصوص فرصت‌های بورس تحصیلی دولت‌های خارجی برای دانشجویان ایرانی گفت: یکی از اولویت‌های اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، برنامه‌ریزی دقیق و مناسب جهت استفاده از بورس‌های دولتی کشورهای مختلف و زمینه‌سازی بهره‌مندی دانشجویان و شهروندان ایرانی از این فرصت‌ها بوده است. این بورس‌ها فرصتی است که طی آن متقاضیان می‌توانند از اعتبارات و مزایای بین‌المللی بهره‌مند و به شبکه دانایی و فناوری جهانی متصل شوند. وی افزود: سالانه فراخوان بیش از ۱۰ بورس از کشورهای مختلف شامل مجارستان، چین، ژاپن، مالزی، عراق، برزیل، صربستان، برونئی، بنگلادش و روسیه و غیره به متقاضیان اعلام می‌شود.

نامبرده خاطرنشان کرد: این بورس‌ها با همکاری تنگاتنگ وزارت امور خارجه و طی اطلاع‌رسانی عمومی به دانشجویان ایرانی ارائه می‌شود و فرصتی عادلانه برای علاقه‌مندان به تحصیل در خارج از کشور فراهم می‌آورد.

به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: علی‌رغم اعمال تحریم‌های ظالمانه عمومی و علمی از سوی برخی کشورها، تعداد کشورهایی که در قالب تفاهم با دستگاه دیپلماسی کشور، بورس‌های دولتی خود را به دانشجویان ایرانی پیشنهاد می‌دهند، در سال‌های اخیر افزایش یافته و آمار دانشجویانی که موفق به دریافت این بورس‌ها شده‌اند، نشان‌دهنده رشد این فرصت‌ها است.

نامبرده به زمینه‌های توسعه این بورس‌ها اشاره کرد و گفت: اعطای بورس دولت‌های خارجی به صورت رسمی از سال ۱۳۹۵ با اعلام بورس یک کشور آغاز شده و اکنون با افزایش تعداد کشورها به بیش از ۱۰ مورد و بورس‌های ارائه ‌شده به ۳۵۰ ظرفیت، در جهت ارتقای تجربیات بین‌المللی و سطح علمی و آموزشی دانشجویان تداوم دارد. وی با بیان اینکه ظرفیت‌های عملیاتی شده بورس‌های دولتی افزایش یافته و به ۳۵۰ ظرفیت در سال اخیر رسیده است؛ تصریح کرد: در ابتدای فعالیت‌ها یعنی در سال ۱۳۹۵، تعداد این ظرفیت ۵۶ بورس بود اما پس از گذشت ده سال اکنون با تغییر قابل توجهی مواجه هستیم به طوری که این ظرفیت به ۳۵۰ بورس رسیده است.

وی تأکید کرد: بورس دولت مجارستان، که از سال ۱۳۹۵ به‌صورت مستمر و در قالب همکاری چندجانبه وزارت امور خارجه و وزارتین علوم و بهداشت برقرار است، به ‌ظرفیتی مناسب برای دانشجویان تبدیل شده و تعداد دانشجویانی که توانسته‌اند از این بورس استفاده کنند هر ساله افزایش یافته است. به گفته وی، در حال حاضر، مجارستان و چین به‌عنوان کشورهای پیشرو در ارائه بورس‌های تحصیلی به دانشجویان ایرانی شناخته می‌شوند.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان به بحث «بورس متقابل» نیز اشاره کرد و افزود: ما با توسعه و به‌روزرسانی تفاهم‌نامه‌های موجود و برقراری تفاهم‌نامه‌های جدید، به‌دنبال افزایش تعاملات آموزشی با کشورهای اعطا‌کننده بورس هستیم به عنوان مثال، کشور عراق و مجارستان از بورس‌های متقابل جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند هستند.

وی اظهار داشت: اهداف کلان ما شامل ارتقاء سطح تعاملات علمی بین‌المللی و پژوهشی کشور از طریق اتصال به شبکه دانایی جهان است. این همکاری‌ها به دانشجویان ایرانی این امکان را می‌دهد که با نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید آشنا شوند و تجربه‌های بین‌المللی کسب کنند.

نامبرده در ادامه به تشریح فرآیند اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام بورس‌های تحصیلی دولت‌های خارجی برای دانشجویان ایرانی پرداخت و بر اهمیت آگاهی از این روند تأکید کرد.

وی در این باره توضیح داد: سازمان امور دانشجویان به‌محض دریافت فراخوان بورس کشورهای مختلف از جانب وزارت امور خارجه یا سایر مراجع رسمی، اطلاع‌رسانی عمومی در فضای رسانه‌ای و وب‌سایت سازمان امور دانشجویان انجام می‌دهد تا دانشجویان به‌راحتی به اطلاعات لازم دسترسی یابند. نامبرده اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام برای بورس‌ها متناسب با شرایط اعلام‌شده در فراخوان‌ها انجام می‌شود. متقاضیان باید ابتدا در سامانه اداره کل بورس ثبت‌نام و در برخی موارد، در سامانه‌های مربوط به دولت‌های ارائه‌دهنده بورس نیز ثبت‌نام کنند. پس از بررسی اولیه، فهرست واجدین شرایط به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود تا به‌صورت رسمی به دولت‌ها اطلاع‌رسانی شود.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان همچنین بر اهمیت بورس‌های متقابل تأکید کرد و اظهار داشت: حفظ و توسعه بورس‌های متقابل با دولت‌های خارجی یکی از راه‌های کلیدی در اتصال کشور و جامعه آموزش عالی به شبکه دانایی جهان است. ما برای افزایش تنوع در کشورهای ارائه‌دهنده بورس، رشته‌ها و سایر اولویت‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تحقق این امر می‌تواند به تقویت تعاملات علمی بین‌المللی، فرهنگی و اجتماعی میان دولت‌ها و ملت‌ها کمک کند.