دامنه ترورهای اسرائیل در جنگ اخیر به‌جز دانشمندان هسته‌ای، بسیاری از متخصصان و فعالان علمی را نیز هدف گرفت؛ سیاست‌های این رژیم نشان می‌دهد با نخبگان و توسعه کشورهای غیرهمسو مخالف است.

در کنار اخبار جنگ و ویرانی، تحولی کم‌سروصدا اما عمیق در غزه در جریان است که به‌طور مستقیم آینده این جامعه را هدف گرفته است؛ تحولی که نه با بمباران، بلکه با تهی‌شدن تدریجی آن از نیروهای متخصص و چهره‌های اثرگذار خود را نشان می‌دهد. اخبار جدید غزه بیانگر آن است که خروج برنامه‌ریزی‌شده نیروهای نخبه از پزشکان و اساتید دانشگاه تا پژوهشگران و روزنامه‌نگاران، در حال وقوع است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد بحران موجود تنها به ویرانی و تلفات محدود نیست و آینده علمی، حرفه‌ای و فکری این منطقه را نیز به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

به نقل از فارس؛ این نخستین بار نیست که سیاست هدف‌گیری نخبگان در دستور کار اسرائیل قرار می‌گیرد؛ در سال‌های گذشته نیز بارها پزشکان، اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران و چهره‌های علمی و فکری در مناطق مختلف فلسطین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حذف شده‌اند تا توان بازتولید فکری و تخصصی جامعه تضعیف شود. همین الگو را می‌توان در تقابل اخیر با ایران نیز مشاهده کرد؛ در جریان جنگ دوازده ‌روزه علیه ایران، هدف‌گیری‌ها تنها به نخبگان هسته‌ای محدود نماند و طیف گسترده‌ای از متخصصان، دانشمندان و چهره‌های کلیدی در حوزه‌های مختلف علمی و فنی نیز در معرض حمله و تهدید قرار گرفتند؛ امری که نشان می‌دهد حذف سرمایه انسانی به‌عنوان یک راهبرد ثابت دنبال می‌شود.

در ادامه مطلب نام و مشخصات شماری از نخبگان و چهره‌های علمی و تخصصی که در این جنگ تحمیلی به شهادت رسیده‌اند، آمده است.

نخبه دهه هفتادی که

با همسر و دو فرزندش شهید شدند

مهندس ذاکریان، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک، یکی از نخبگانی بود که توسط اسرائیل به شهادت رسید. این دانشمند علمی که به تحقیق و توسعه مشغول بود در دوران تحصیلی خود در دانشگاه به‌عنوان یکی از فعالان فرهنگی مؤثر در دانشگاه صنعتی اصفهان شناخته می‌شد و همسر و دو دخترش نیز در این واقعه به شهادت رسیدند.

نخبه برنامه‌نویس و مدرس هوش مصنوعی

مجید تجن جاری مدیرعامل و مؤسس یک مؤسسه آموزشی در زمینه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی یکی از شهدای نخبه دوران جنگ 12 روزه بود. شهید تجن جاری، مدرس برنامه نویسی و هوش مصنوعی و مدیرعامل این موسسه، مدال طلای المپیاد ملی و مهارت‌ ایران و سپس بورسیه از شرکت FESTO آلمان را دریافت کرده و با دانش عضویت در انجمن ملی نخبگان و مخترعین و طراحی بیش از ۱۰۰ محصول سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجربه‌ای که کسب کرد، ۶ شرکت و استارتاپ را در ایران تأسیس کرد.

پزشکان و اساتید دانشگاه که در جنگ شهید شدند

بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده از سوی سازمان نظام پزشکی، در ۱۲ روز حملات اسرائیل به ایران، ۵ پزشک به شهادت رسیدند. دکتر محمدحسین عزیزی، پزشک متخصص گوش، حلق و بینی و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم پزشکی، در پی انفجار در تجریش، به شهادت رسید. زهره رسولی، متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین همراه با همسر و نوزاد دوماهه‌اش در خانه پدری‌اش به شهادت رسید. پیکر بی‌جان پسرش رایان قاسمیان را در حالی که مادر او را به آغوش کشیده، به خاک سپردند. مرضیه عسگری، فوق تخصص نوزادان و استادیار طب نوزادی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر شهدای پزشک جنگ دوازده روزه بود. مریم حجاری دوابسری دندانپزشک همراه با همسرش دکتر عبدالحمید مینوچهر، دانشمند هسته‌ای ترور شدند. داوود شیروانی بروجنی هم پزشک زندان اوین بود که طی حمله موشکی که به این زندان شد، حین انجام کار، به شهادت رسید.

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نخبه

که اسرائیل شهید کرد

۱۴ دانشجو و دانش‌آموخته دانشگاهی در حملات اسرائیل علیه خاک وطن به شهادت رسیدند. سارا جودت دانشجوی رشته عکاسی در دانشکده پارس، یکی از دانشجویانی بود که به شهادت رسید. مهدی اکبری‌نسب، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، به‌همراه همسرش در حمله اسرائیل به شهادت رسید.

جواد افشاری دانشجوی رشته مهندسی مکانیک، حمید عباسی دانشجوی مرکز آموزش علمی‌-کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان، حمید موسوی دانشجوی رشته فناوری اطلاعات و سینا سهامی، دانشجوی رشته حقوق، کیوان پیری دانشجوی مهندسی فناوری ایمنی سلامت محیط زیست و عزیز سیفی آوارسین دانشجوی رشته حقوق از دیگر دانشجویانی بودند که در این جنگ توسط اسرائیل به شهادت رسیدند.

علیرضا زینلی، دانش‌آموخته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این جنگ تحمیلی به‌همراه دختران خردسالش به شهادت رسید.

یاسمین باکویی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف همراه با خانواده خود به شهادت رسید. فرشته باقری، خبرنگار و دانش‌آموخته دانشگاه علامه طباطبائی و نجمه شمس، دانش‌آموخته علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز که دختر قائم‌مقام وزیر علوم و کارمند معاونت علمی بود در این جنگ به شهادت رسیدند.