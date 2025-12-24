بحران آموزش عالی در آمریکا
سال ۲۰۲۵ برای آموزش عالی ایالات متحده، سالی پرچالش و بحرانی بود، چرا که حداقل ۱۵ مؤسسه غیرانتفاعی تعطیلی خود را اعلام کردند. این دانشگاهها با ترکیبی از مشکلات مالی و کاهش ثبتنام مواجه بودند و مجبور به پایان فعالیت شدند. این تعداد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما همچنان نشاندهنده فشارهای مداوم بر بخش آموزش عالی است.
به نقل از Times Higher Education، دانشگاههای تعطیل شده شامل مؤسسات خصوصی و دانشگاههای دولتی هستند؛ با این تفاوت که تمامی هفت دانشگاه دولتی در بخش پنسیلوانیا تحت دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا بودند. از هشت دانشگاه خصوصی، پنج مورد وابسته به نهادهای مذهبی بودند. تعداد دانشجویان این دانشگاهها بین کمتر از ۱۰۰ تا نزدیک به ۲,۰۰۰ نفر متغیر بود و بیشتر آنها سالها با افت ثبتنام و افزایش هزینههای عملیاتی مواجه بودند.
نمونههایی از دانشگاههای تعطیل شده شامل دانشگاه نورثلند در ویسکانسین، دانشگاه سنت اندروز در کارولینای شمالی و دانشگاه لیماستون در کارولینای جنوبی هستند که به دلیل مشکلات مالی و کاهش شدید ثبتنام، مجبور به تعطیلی ناگهانی شدند. همچنین هفت دانشگاه تابعه ایالت پنسیلوانیا نیز به دلیل فشارهای مالی و کاهش ثبتنام در برنامهای دو ساله تعطیل خواهند شد.
علاوه بر تعطیلیها، برخی مؤسسات به دنبال ادغام یا جذب توسط دانشگاههای بزرگتر بودهاند. سال جاری هفت ادغام و تملک ثبت شد که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
در این حال، کارشناسان بر این باورند که چالشهای پیشرو برای آموزش عالی ایالات متحده همچنان ادامه دارد. کاهش ثبتنام، محدودیتهای جدید وامهای دانشجویی، مشکلات جذب دانشجویان بینالمللی و احتمال کاهش بودجه ایالتی، فشارها را افزایش داده است. مؤسسات کوچک و وابسته به شهریه، آسیبپذیرترین بخشها هستند و احتمال دارد که در سالهای آینده شاهد تعطیلی یا ادغام بیشتری باشیم.
سال ۲۰۲۵ نشان داد که حتی مؤسسات با سابقه و تاریخی طولانی نمیتوانند در برابر فشارهای مالی و تغییرات بازار آموزش عالی ایمن بمانند. به همین دلیل، دانشگاهها و دانشجویان مجبورند خود را با واقعیتهای جدید وفق دهند و برنامههای جایگزین، از جمله ادغامها یا انتقال به مؤسسات دیگر را در نظر بگیرند.