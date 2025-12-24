فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع):

صداهای انفجار روز پنجشنبه و جمعه در استان تهران مربوط به رزمایش«الی‌بیت‌المقدس16» است

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس 16» در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری خبر داد و تأکید کرد، صداهای انفجار و تیراندازی احتمالی در سطح استان، صرفاً جنبه نمایشی داشته و جای هیچ‌گونه نگرانی 
نیست.
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس 16» در روزهای پنجشنبه 4 دی‌ماه و جمعه 5 دی‌ماه 1404 در استان تهران خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: در جریان اجرای این رزمایش، صداهای انفجار و شلیک در برخی نقاط شنیده خواهد شد که این موارد صرفاً بخشی از صحنه‌سازی‌های نمایشی رزمایش بوده و به‌طور کامل تحت نظارت و کنترل برگزار می‌شود.
به گزارش تسنیم، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صداهای مربوط به رزمایش، آرامش خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نداشته 
باشند.

