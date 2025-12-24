دبیر شورای تخصصی معارف از تدارک گسترده رادیو برای پوشش آیین معنوی اعتکاف با تمرکز ویژه بر اعتکاف دانشجویی و دانش‌آموزی خبر داد.

مسعود کاویانی با اشاره به رویکرد معاونت صدا در ایام اعتکاف گفت: امسال تلاش شده است اعتکاف صرفاً به‌عنوان یک مناسک عبادی بازتاب داده نشود، بلکه به‌مثابه یک تجربه عمیق تربیتی، هویتی و اجتماعی، به‌ویژه برای نسل نوجوان و جوان، مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتکاف دانشجویی و دانش‌آموزی از محورهای اصلی برنامه‌سازی امسال است، افزود: اعزام گزارشگران به دانشگاه‌ها و مساجدی که میزبان این آئین معنوی هستند، در اولویت قرار گرفته است. دانشگاه‌هایی مانند تهران، امیرکبیر، الزهرا و علامه طباطبایی و همچنین مساجد فعال در حوزه اعتکاف نوجوانان، به‌صورت میدانی پوشش داده می‌شوند و گفت‌وگو با معتکفان جوان، بازتاب‌دهنده انگیزه‌ها، دغدغه‌ها و تجربه‌های معنوی آنان خواهد بود.