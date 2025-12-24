روایت تجربه بازگشت یک هنرمند به ایران در «جان مریم»

مستند سینمایی «جان مریم» به روایت علیرضا حسین‌زاده تولید شد.

فیلم‌برداری مستند سینمایی «جان مریم» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس صالح‌مدرسه‌ای به پایان رسید و این اثر هم‌اکنون وارد مرحله تدوین شده است.

تدوین این مستند سینمایی را احسان لهراسبی برعهده‌ دارد.

«جان مریم» روایت مستند زندگی هنرمندی به نام علیرضا حسین‌زاده است که سال‌ها در کشورهای مختلف جهان زیسته و پس از تجربه‌ سال‌ها دوری، به ایران بازمی‌گردد تا مسیر فیلم‌سازی خود را ادامه دهد.او در این میان با زنی آشنا می‌شود و این آشنایی، آغاز یک سیر و سلوک مشترک و تجربه‌ای عاشقانه در زندگی و نگاه هنری اوست...

عباس صالح‌مدرسه‌ای، تهیه‌کننده و کارگردان «جان مریم»، از سال ۱۳۶۷ تاکنون نگارش ۶۵ فیلمنامه و ساخت بیش از ۸۰ فیلم بلند و کوتاه داستانی و مستند را در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت کرده است.