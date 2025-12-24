فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۹۶۷
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پدر کاریز ایران درگذشت

جواد صفی‌نژاد، انسان‌شناس و جغرافی‌دان در ۹۶ سالگی درگذشت.
دکتر جواد صفی‌نژاد، استاد بازنشسته گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برای پژوهش‌هایش در حوزه اقوام و عشایر ایرانی شناخته ‌شده ‌است و مردم‌شناسی ایلات و عشایر لُر و قشقایی از تخصص‌های او بود. همچنین او را پدر مطالعات و پژوهش‌های «قنات» در ایران نامیده‌اند و به او «پدر کاریز ایران» می‌گویند.
صفی‌نژاد برای نگارش اثری با عنوان «کاریز در ایران و شیوه‌های سنتی بهره‌گیری از آن» برگزیده اول دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی و نیز برگزیده کتاب سال ایران شد.

