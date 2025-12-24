کد خبر: ۳۲۴۹۶۶
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
یورش نظامیان اسرائیلی به خبرنگار پرستیوی
خبرنگار شبکه پرستیوی در کرانه باختری اشغالی، هنگام پوشش زنده یورش نظامیان اسرائیلی به اردوگاه آوارگان قلندیا، بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی زخمی شد.
«نقا حامد» خبرنگار پرستیوی، در حالی که تحولات مربوط به حمله نیروهای اشغالگر به این اردوگاه در شمال قدس اشغالی را گزارش میکرد، هدف شلیک مستقیم گلولههای پلاستیکی قرار گرفت. وی پیش از زخمی شدن اعلام کرده بود که نظامیان اسرائیلی همزمان از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی استفاده میکنند.
این حمله در شرایطی صورت گرفت که پیشتر نیز گروههای خبری حاضر در محل، هنگام پوشش این یورشها، هدف گاز اشکآور و نارنجکهای صوتی قرار گرفته بودند؛ تحرکاتی که همزمان با پیشبرد طرحهای گسترده شهرکسازی در منطقه قلندیا ارزیابی میشود.