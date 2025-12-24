فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دفاع از میهن، مفهومی فراگیر است که بدون حضور مؤثر و آگاهانه زنان، امکان تحقق کامل ندارد.

فراکسیون زنان و خانواده دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد ارتش، با امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه رجب، با اشاره به نقش غیرقابل‌انکار و اثرگذار زنان ایرانی در دفاع مقدس هشت‌ساله و جنگ تحمیلی ۱۲روزه، اظهار کرد: بانوان ایرانی در دفاع مقدس هشت‌ساله و نیز در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند که همپای حضور مستقیم مردان در صحنه‌های نبرد بود. آنان با ایفای مسئولیت‌هایی همچون پشتیبانی، امداد و درمان مجروحان، مدیریت خانواده در شرایط بحرانی و همچنین حفظ و ارتقای روحیه عمومی از طریق مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای، ستون‌های استقامت ملی را استوار ساختند.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: صبر، ایثار و آگاهی زنان، چه در قامت مادران و همسران رزمندگان و چه به‌عنوان کنشگران اجتماعی و نیروهای داوطلب، نقشی انکارناپذیر در تداوم مقاومت، خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن و حفظ انسجام اجتماعی داشت و نشان داد که دفاع از میهن، مفهومی فراگیر است که بدون حضور مؤثر و آگاهانه زنان، امکان تحقق کامل

ندارد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه همسران و مادران رزمندگان نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، همواره نقشی مؤثر در پشتیبانی معنوی و روانی از رزمندگان ایفا کرده‌اند، گفت: تأثیر اقدامات همسران و مادران رزمندگان که در زمره آگاه‌ترین و بصیرترین افراد قرار دارند، در تقویت توان رزمی و پایداری نیروها کاملاً مشهود بود.

وی افزود: این زنان دلیر، با صبر، استقامت و ایمان راسخ، بار سنگین دوری، نگرانی و مسئولیت‌های خانوادگی را در شرایط دشوار جنگی بر دوش کشیدند و با ایجاد آرامش روحی، تقویت انگیزه‌های اعتقادی و حفظ انسجام خانواده، پشتوانه‌ای مطمئن برای حضور مؤثر رزمندگان در میدان‌های نبرد فراهم ساختند.

همچنین، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش در این دیدار گفت: بسیاری از همسران و فرزندان دختر کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های فرهنگی، قرآنی، علمی، سیاسی و دیگر عرصه‌ها، جزو چهره‌های درخشان میهن عزیزمان هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، بیش از نیمی از ثواب کار کارکنان نیروهای مسلح، سهم همسران آنان است، افزود: بخش بزرگی از موفقیت‌های ارتش نتیجه همکاری، ازخودگذشتگی، تلاش و ایثار همسران کارکنان است. امیدوارم حضور بانوان عزیز فراکسیون زنان و خانواده مجلس، منشأ آثار و برکات بیش از پیش برای همسران و خانواده‌های کارکنان باشد.

اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، ضمن تقدیر از عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله همه‌جانبه با دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، به تجلیل از نقش همسران و مادران کارکنان و رزمندگان ارتش پرداخته و «امنیت» را لازمه دستیابی به «توسعه پایدار و همه‌جانبه» توصیف کردند.

در این دیدار، امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش و جمعی از معاونان و مسئولان ارتش نیز حضور داشتند.