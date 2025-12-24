تهاجم دشمن انسجام و وحدت مردم را تقویت کرد
معاون اول رئیسجمهور با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی به خصوص شهدای تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: این تهاجم دستاوردهای افتخارآمیزی برای کشورمان داشت که در رأس آنها انسجام و وحدت مردم و رهبری استثنایی جنگ بود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در مراسم تکریم و معارفه سعید اوحدی و سید احمد موسوی رؤسای پیشین و جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران با تبریک اعیاد ماه رجب و همچنین تسلیت شهادت امام هادی(ع)، گفت: هر قدمی که برای صاحبان بنیاد شهید و امور ایثارگران برداشته شود، اجر بالایی دارد.
معاون اول رئیسجمهور ضمن تقدیر از زحمات سعید اوحدی، خاطرنشان کرد: اوحدی یکی از دغدغهمندترین افراد نسبت به خانوادههای ایثارگران و شهدا بوده و با تمام توان مسائل این خانوادهها را پیگیری میکرد. هر چند به دلیل مسائل شخصی از ریاست بنیاد جابهجا شدهاند اما از بنیاد جداشدنی نیستند.
عارف با بیان اینکه سید احمد موسوی فردی شاخص، متدین، متعهد، انقلابی و ایثارگر است، گفت: مطمئن هستم مسیر طی شده توسط اوحدی را با شتاب بیشتر ادامه میدهد.
رئیس جدید بنیاد شهید همچنین منویات رهبر معظم انقلاب، راهبردهای دولت و اسناد بالادستی کشور از جمله سند برنامه هفتم پیشرفت را دنبال خواهد کرد.
وی افزود: برنامه هفتم پیشرفت مهمترین سندی است که در دستور کار دولت قرار دارد و احکام خوبی در رابطه با خانواده شهدا و ایثارگران دارد. همه ما مدیون خانوادههای شهدا و ایثارگران هستیم و هر قدمی که برای حل مشکلات آنها برداریم خدمتی به نظام و انقلاب کردهایم.
عارف با اشاره به اهمیت حفظ و تقویت وجهه فرهنگی بنیاد شهید، خاطرنشان کرد: آثار این بنیاد، آثار انقلاب بوده و توقع از این بنیاد در زمینه فرهنگی بیشتر است و باید نقش فرهنگی و انقلابی خود را ایفا کند.
وی بیان کرد: شأن بنیاد شهید ایجاب میکند که از امکانات کشور استفاده کند و سایر نهادها باید در پیشبرد اهداف بنیاد سهیم باشند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت شایستهسالاری در انتخاب مدیران، گفت: مدیران باید از درون بنیاد انتخاب شوند چون چهرههای شایسته بسیاری در خانوادههای شهدا و ایثارگران وجود دارد.
عارف با یادآوری تهدیدات فرهنگی در قالب جنگ نرم گفت: هدف اصلی دشمن خانواده شهدا و ایثارگران است و نباید اجازه چنین کاری را داد. باید با سازوکار فرهنگی این عزیزان را مصونیت بخشید. وی خاطرنشان کرد: خانواده شهدا و ایثارگران دلبستگی زیادی به بنیاد دارند اما گلایههایی نیز دارند که باید به خواستههای آنها رسیدگی شود. عملکرد مدیران نیز باید ارزیابی شود تا میزان رضایت خانوادهها مشخص شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اصلاح نظام مددکاری تصریح کرد: باید با خانواده شهدا و ایثارگران همزبان شد تا احساس بیاعتنایی نکنند. کارشناسان بنیاد باید روحیه انقلابی داشته باشند تا تعامل مؤثر برقرار شود. عارف در ادامه با اشاره به اهمیت جذب مشارکت تشکلها و نخبگان ایثارگر گفت: اگر به آنها میدان دهیم در صحنههای نیاز به حضور پرشور مردم پیشقدم میشوند. وی با بیان اینکه باید نقشه جامع خدمات یکپارچه ایثارگران تهیه شود، گفت: در این صورت هم خانوادهها میدانند با چه امکاناتی روبهرو هستند و هم تکلیف نهادها مشخص میشود.
عارف تاکید کرد: رویکردهای بنیاد شهید باید براساس تحولات جامعه و دنیا بازنگری شود و ارتباط بنیاد با نهادهای دولتی نظاممند گردد.
به گزارش ایرنا، وی با تشکر از تلاشهای اوحدی گفت: امیدواریم موسوی دستاوردهای اوحدی را تقویت کند تا بهتر در خدمت خانواده شهدا و ایثارگران باشیم.