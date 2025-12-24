رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد تعامل و همگرایی، رسانه‌ها را به نقد منصفانه و تبیین واقعیت‌ها فراخواند و تصریح کرد: تمرکز بر شفافیت و بیان اقدامات انجام‌شده می‌تواند امید و اعتماد عمومی را تقویت کند.

یکصد و سی و نهمین جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه (3دی) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد. در ابتدا گزارشی درباره نحوه تعامل برخی برنامه‌های زنده صدا و سیما با دولت ارائه شد. در این گزارش بر لزوم رعایت اصول حرفه‌ای رسانه‌ای و حفظ بیطرفی در برنامه‌ها تأکید و مطرح شد که در مواردی فضای گفت‌وگو از چارچوب تبیینی خارج شده و رویکردی تخریبی نسبت به دولت اتخاذ شده است.

رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع، با تأکید بر اینکه رویکرد دولت همواره تعامل، تقویت همگرایی و انسجام ملی و پرهیز از تقابل و تنش بوده است، بر ضرورت ایجاد فضائی منصفانه برای نقد و تبیین عملکردها به‌ویژه در رسانه ملی تاکید و تصریح کرد که تمرکز بر ارائه واقعیت‌ها، بیان اقدامات انجام‌شده و نقاط مثبت می‌تواند به افزایش امید و اعتماد عمومی کمک کند.

در ادامه، رئیس سازمان صدا و سیما نیز ضمن پذیرش این ضرورت و ابراز تاسف از برخوردهای پیش آمده، توضیحاتی در خصوص مسائل و مباحث مطرح‌شده ارائه داد.

در بخش دیگری از جلسه، علاوه‌بر ارائه گزارش‌های اجرائی دستگاه‌ها توسط وزرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی جامع از جلسات غیرعلنی و علنی اخیر مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این گزارش، به مباحث مطرح‌شده درباره کالا برگ، ارز و قیمت‌ها اشاره و تأکید شد که جلسات برگزارشده در فضائی محترمانه و کارشناسی انجام شده و از این روند ابراز رضایت شد.

در ادامه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از برنامه‌های مرتبط با یک‌هزار و پانصدمین سالگرد ولادت نبی گرامی اسلام(ص) ارائه و اعلام کرد که این موضوع در پنجاه‌ویکمین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده و در دستور کار تمامی کشورهای عضو قرار گرفته است.

وی هدف از این برنامه‌ها را بهره‌گیری از سیره پیامبر اکرم(ص) برای تقویت وفاق و همگرایی میان همه گروه‌ها و فرق اسلامی عنوان کرد.

اجرای سیره نبوی

راهکار مقابله با تفرقه در جهان اسلام

پزشکیان نیز ضمن قدردانی از زحمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تقویت وحدت، همگرایی و اتحاد میان امت اسلامی را ضرورتی حیاتی در دنیای امروز عنوان کرد و با اشاره به یکی از خطبه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) تصریح کرد: ما دارای کتاب واحد و پیامبر واحد هستیم و این پرسش مطرح است که آیا خداوند به اختلاف امر کرده یا از آن نهی نموده است و بر این اساس، دلیلی برای اختلاف وجود ندارد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه هر بخش از زندگی رسول خدا(ص) سرشار از احترام به حقوق انسان‌ها و کرامت انسانی است، تصریح کرد:‌ همه ما مسلمانان در اصول و اهداف و اعتقادات مشترک هستیم و سایر مسائل قابل حل و مدیریت است. در منطق قرآن، همه انسان‌ها برابرند و تنها ملاک برتری، تقواست.

پزشکیان ابراز امیدواری کرد که محورهای کنفرانس یک‌هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) در نهایت به تدوین دستورالعملی برای کشورهای اسلامی منجر شود و با پیاده‌سازی سیره نبوی در زندگی فردی و اجتماعی، زمینه‌های تفرقه از میان برود و فرصت سوءاستفاده برای دیگران و قدرت‌های خارجی فراهم نشود.

در بخش دیگری از جلسه، گزارش وزارت کشور از وضعیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارائه شد. بر اساس این گزارش، سه روز پس از جنگ ۱۲‌روزه، کمک‌هایی به شهرداری‌های سراسر کشور انجام شده که از جمله آن می‌توان به توزیع یک هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری، یک هزار و ۱۵۷ دستگاه ون شهری، ۲هزار و ۹۸۸ دستگاه خودرو آتش‌نشانی و خدمات عمومی، و یک هزار دستگاه نیسان کمپرسی و یک هزار دستگاه آماده تحویل دیگر اشاره کرد.

علاوه ‌بر این، ۲ هزار و ۶۰۴ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی شامل لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است. در این گزارش همچنین تصریح شد که ۷۴۵ همت پروژه نیمه‌تمام در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود دارد و تاکنون ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه به مرحله افتتاح رسیده است. همچنین ۹ همت تسهیلات ارزان‌قیمت به شهرداری‌ها اختصاص یافته که منجر به ایجاد ۳ هزار و ۳۲۱ شغل شده است. در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید واگن اختصاص داده شده و مجموعاً یک ‌هزار و ۷۷۰ واگن برای متروی تهران و سایر استان‌های دارای مترو پیش‌بینی شده است. همچنین تأمین ۴هزار تاکسی برقی برای تهران و ۲ هزار تاکسی برقی برای سایر استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

نوسازی ناوگان حمل ‌و نقل، کلید کاهش تصادفات

رفع آلودگی هوا و تسهیل تجارت

پزشکیان در واکنش به این گزارش، با تأکید بر اینکه موضوع حمل‌ونقل در دولت چهاردهم از اولویت‌های اصلی است، اظهار داشت:‌ تمرکز دولت بر توسعه خطوط ریلی، چه در اطراف تهران و چه در استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین در اتصال کریدورها قرار دارد و لازم است از هم‌اکنون حدود و ثغور توسعه هر شهر به‌طور دقیق مشخص شود.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی شهرها و شهرداری‌ها تأکید و تصریح کرد: اداره شهرها نباید از طریق تراکم‌فروشی صورت گیرد و از سوی دیگر ضروری است که برنامه‌ای جامع برای حل مشکلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا تدوین شود.

پزشکیان با قدردانی از زحمات وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور اعلام کرد که هیچ اولویتی مهم‌تر از بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وجود ندارد، چرا که این موضوع هم در کاهش تصادفات، هم در کاهش آلودگی هوا و هم در تسهیل تجارت و سایر حوزه‌ها نقش مؤثر دارد.

در ادامه جلسه، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های در دست اجرای این معاونت، به‌ویژه در حوزه عدالت آموزشی، ارائه کرد.

در پایان جلسه هیئت دولت نیز اعضای کابینه با تصویب تعدادی از آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه از جمله آیین‌نامه اجرائی ارتقای رتبه‌بندی معلمان، موافقت کرد.