وال استریت ژورنال: ایران قدرت سایبری اسرائیل را تحقیر کرد
«ایران با موجی از نفوذهای سایبری، ادعای قدرت سایبری اسرائیل را به تمسخر گرفت».
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی با همین مضمون نوشت: به گفته کارشناسان، گروههایی منتسب به ایران با بهرهگیری از روشهایی ساده، ایمیلها و اسناد داخلی مقامات اسرائیلی را افشا کردهاند.
اسرائیل در سطح جهانی بهعنوان یکی از قدرتهای بزرگ سایبری شناخته میشود. با این حال، هکرهایی که به ایران نسبت داده میشوند، با تکیه بر آسیبپذیریهای شناختهشده توانستهاند مجموعهای از نفوذهای موفق را انجام دهند.
تحلیلگران میگویند تمرکز اصلی این حملات بر افشای اسناد از طریق آسیبپذیریهای عمومی و شناختهشده بوده است؛ آسیبپذیریهایی که میتوان آنها را با اسکن شبکههای رایانهای برای یافتن نقاط ضعف یا از طریق حملات کلاسیک فیشینگ مورد سوءاستفاده قرار داد. این حملات ساده، در مقیاسی گسترده و بهصورت تکراری انجام شدهاند و همین امر احتمال موفقیت آنها را افزایش داده است.
در ۲ سال گذشته، گروههای هکری مرتبط با ایران صدها هزار ایمیل و سند داخلی از نهادهای دولتی اسرائیل را افشا کردهاند. از جمله شرمآورترین موارد، نشت اطلاعات از کالج ملی دفاع اسرائیل بود که طی آن اطلاعات گذرنامه ژنرالهای اسرائیلی و مقامهایی از کشورهایی مانند آمریکا و هند بهصورت آنلاین منتشر شد. افشاگریهای دیگر شامل بیش از ۱۵ سال اسناد و ایمیلهای داخلی وزارت دادگستری اسرائیل و نیز درخواستهای مجوز حمل سلاح از وزارت امنیت داخلی بوده است که سوابق نظامی متقاضیان را نیز در بر میگرفت.
این حملات برای دولتی که به جنگ سایبری پیشرفته شهرت دارد، تحقیرآمیز تلقی میشود؛ کشوری که سابقه عملیات استاکسنت را در کارنامه دارد، پروژهای خرابکارانه که توسط اسرائیل و آمریکا توسعه داده شد و در سال ۲۰۱۰ به تأسیسات غنیسازی هستهای ایران نفوذ کرد. اسرائیل و آمریکا هرگز بهطور علنی نقش خود در آن حمله را تأیید نکردهاند.
شرکتهای اسرائیلی همچنین ابزارهای سایبری مانند «پگاسوس» متعلق به شرکت NSO Group را صادر میکنند که به مشتریان اجازه میدهد از راه دور کنترل تلفنهای هوشمند را در دست بگیرند و افراد را جاسوسی کنند. یگان مشهور ۸۲۰۰ نیز به توانمندیهای سایبری خود شهرت دارد.
بنیانگذاران اسرائیلی شرکتهای بزرگی در حوزه امنیت سایبری مانند «چک پوینت» و «ویز» را ایجاد کردهاند؛ شرکتی که گوگل اخیراً آن را به قیمت ۳۲ میلیارد دلار خریداری کرد و این موضوع به تقویت تصویر بینالمللی اسرائیل بهعنوان یک قدرت سایبری کمک کرده است.
آری بنعام، پژوهشگر مرکز نوآوری سایبری و فناوری در بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشنگتن، میگوید: در اغلب موارد از آسیبپذیریهای شناختهشده استفاده شده است. هفته گذشته، گروهی منتسب به ایران با نام «حنظله» دادههای شخصی حساس نفتالی بنت، نخستوزیر سابق اسرائیل، از جمله فهرست مخاطبان و پیامهای تلگرام او را منتشر کرد.
تهیلا شوارتس آلتشولر، پژوهشگر ارشد مؤسسه دموکراسی اسرائیل میگوید شکافی میان توانمندیهای فناورانه اسرائیل و چارچوبهای مقرراتیای که قرار است در برابر حملات سایبری محافظت کنند، وجود دارد.
در جریان جنگ غزه، دادههای چند بیمارستان اسرائیلی از جمله مرکز پزشکی زیو در شمال اسرائیل بهصورت آنلاین افشا شد؛ مرکزی که به درمان نیروهای نظامی میپرداخت. تحلیلگران میگویند افشای دادههای شخصی در این حملات برای انتشار اطلاعات قابل شناسایی اسرائیلیها در فضای عمومی به کار رفته است.
در حملهای با ارزش نظامی بالاتر، هکرهای ایرانی در ماه ژوئن و همزمان با جنگ اسرائیل و ایران به دوربینهای مداربسته نفوذ کردند و بنا بر گزارش واحد «اطلاعات تهدید آمازون»، تصاویر زنده از اهداف به دست آوردند. رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل نیز اعلام کرد ایران برای ثبت اثر اصابت یک موشک به یک مرکز تحقیقاتی علمی مهم، به دوربینهای امنیتی نفوذ کرده بود.
ایران یکی از بازیگران فعال جنگ سایبری در سطح جهانی است و طی سالها با آموزشهای تخصصی روی ارتقای توان فناورانه و کیفیت نیروی انسانی خود سرمایهگذاری کرده است. بنعام میگوید گروههای هکری مرتبط با ایران تقریباً تمام طیف فعالیتهای سایبری را پوشش میدهند؛ از اسکن اینترنت برای یافتن اهداف آسیبپذیر تا توسعه بدافزارهای اختصاصی.