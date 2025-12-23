ابعاد پنهان ضربه موشکی ایران به قلب فرماندهی اسرائیل
انتشار تصاویر محدود از رسانههای عبری نشان میدهد حملات موشکی ایران خسارات قابل توجهی به «کریا» در تلآویو وارد کرده است؛ خساراتی که به گفته منابع صهیونیستی، برخی برجهای مسکونی مجاور را به مرحله تخریب کامل رسانده است.
شبکه صهیونیستی «اسرائیل ۲۴» در گزارشی، ابعاد تازهای از خسارات وارده به برجهای لوکس «داوینچی» را فاش کرد. اهمیت این برجها در موقعیت ژئوپلیتیک آنهاست؛ این سازهها در مجاورت مستقیم «کِریا» (مرکز فرماندهی کل ارتش اسرائیل) قرار دارند.
در این ویدئو که با محدودیتهای شدید تصویربرداری تهیه شده، در انتهای تصویر، تخریب یک دیوار حائل بهوضوح دیده میشود. پشت این دیوار، ساختمانی قرار دارد که به ادعای وبسایت خبری «گریزون»، ورودی پناهگاه و ساختمان اطلاعات نظامی اسرائیل (آمان) محسوب میشود.
به گزارش فارس، مقایسه این فیلم با ویدئوی منتشرشده در زمان جنگ و لحظه انفجار در نزدیکی مجموعه «کریا» - که احتمالا توسط یکی از صهیونیستها و از بالای برج داوینچی ضبط شده - نکات جالبی را افشا میکند. در آن ویدئو مشخص است که ساختمانی در مجاورت برج «گانیت» هدف اصلی موشک بوده است. در فاصلهای نزدیک به این برج، ساختمان فرماندهی نیروی هوائی ارتش رژیم صهیونیستی نیز قرار دارد.
به گفته سایت «گری زون» اطلاعات ساختمانها از طریق ایمیلهای هکشده فرماندهان نظامی و دیپلماتهای ارشد اسرائیلی توسط گروه «حنظله» بهدست آمده است. بنا بر این گزارش، این مجموعه به صورت مشترک توسط آمریکا و اسرائیل مدیریت میشود.
موج انفجار موشک ایران خسارات سنگینی به برج داوینچی وارد کرده است؛ بهگونهای که روزنامه «معاریو» گزارش داده این برج دیگر قابل بازسازی نیست و باید بهطور کامل از نو ساخته شود. با اندازهگیری فاصله نقطه اصابت موشک ایرانی با ساختمانهای اطراف، از جمله برج داوینچی، برج مارگانیت، ساختمان اطلاعات و پناهگاه آن و همچنین برجهای نیروی هوایی، میتوان میزان خسارت واردشده به مرکز فرماندهی ارتش اسرائیل را برآورد کرد.
پیشتر نیز روزنامه بریتانیایی «تلگراف» فاش کرده بود که تحلیل دادههای رادار ماهوارهای نشان میدهد حملات مستقیمی به یک پایگاه نیروی هوایی، یک مرکز اطلاعاتی و یک پایگاه لجستیکی در اسرائیل صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، شش موشک ایرانی در جریان جنگ گذشته بهطور مستقیم به پنج پایگاه نظامی اسرائیل اصابت کردهاند. این اطلاعات بر مبنای دادههایی است که پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا - متخصص در شناسایی خسارات بمباران با استفاده از رادار ماهوارهای - در اختیار این روزنامه قرار دادهاند.
طبق این گزارش، از جمله پایگاههای هدف قرارگرفته میتوان به پایگاه تلنوف، اردوگاه گِلیوت، زیپوریت، پایگاه لید بننهیمیا و شَعَر افرایم در نزدیکی طولکرم اشاره کرد. همچنین این تحلیل از اصابت مستقیم به پنج تأسیسات نظامی، از جمله یک پایگاه نیروی هوایی، یک مرکز جمعآوری اطلاعات و یک پایگاه لجستیکی در محور شمال به جنوب خبر میدهد.
این مقاله همچنین به ۳۶ حمله دیگر ایران اشاره میکند که خسارات سنگینی به زیرساختهای صنعتی اسرائیل وارد کرده است؛ از جمله آسیب به هفت تأسیسات انرژی و سوخت، خسارات قابل توجه به مؤسسه علوم وایزمن، آسیب شدید به مرکز پزشکی سوروکا در بئرسبع و تخریب هفت محله مسکونی پرجمعیت که بیش از ۱۵ هزار اسرائیلی را بیخانمان کرده است.
در همین راستا، روزنامه «معاریو» اعتراف کرده است: «منطقه تلآویو بیشترین آسیب را از موشکهای شلیکشده از ایران متحمل شده است. حدود ۲۰۰ ساختمان بهطور قابل توجهی آسیب دیدهاند که از این تعداد، نزدیک به ۵۰ ساختمان دچار خسارات شدید شده و احتمالاً باید تخریب شوند.» بر اساس برآوردهای این روزنامه، دستکم ۲۰ ساختمان نیز در منطقه «بتیام» نیازمند تخریب کامل خواهند بود.
نکته قابل توجه دیگر، استفاده ارتش اسرائیل از سپر انسانی است؛ بهطوری که این مرکز فرماندهی در میان برجهای مسکونی داوینچی و مارگانیت و همچنین مرکز خرید بزرگ «عزریئلی» محاصره شده است. از زمان حمله موشکی ایران به این منطقه، ورود خبرنگاران ممنوع شده و محدوده مذکور با دیوارهای بلند از اطراف جدا شده است.