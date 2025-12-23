جنگ مجدد با ایران دهها میلیارد شِکِل برای اسرائیل هزینه خواهد داشت
برخلاف تهدیدهای واهی
مسئولان سیاسی رژیم صهیونیستی درباره احتمال جنگ با جمهوری اسلامی ایران، مسئولان اقتصادی این رژیم، بهشدت بابت خسارات وحشتناک این رژیم، نگران هستند.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» سهشنبه (2دی) گزارش داد که وزارت دارایی این رژیم بهشدت نگران است یک درگیری جدید با جمهوری اسلامی ایران، خسارات اقتصادی جبرانناپذیری به اقتصاد این رژیم وارد کند. وزارت دارایی اسرائیل با اشاره به خسارات اقتصادی ناشی از جنگ دو ساله در غزه و درگیری اخیر با ایران، هشدار داد که هرگونه جنگ تازهای منجر به موج جدیدی از کاهش شدید بودجه در بخشهای آموزش، بهداشت، رفاه و زیرساختها خواهد شد.
مسئولان ارشد وزارت دارایی اسرائیل اعتراف کردند جنگ مجدد با ایران بار دیگر دهها میلیارد شِکِل (هر شکل معادل یکسوم دلار) برای نهادهای امنیتی هزینه خواهد داشت. به گفته این مسئولان، اگر ایران در جنگ احتمالی، سیاست شلیک انبوه موشک به سمت فلسطین اشغالی را در پیش بگیرد، دولت اسرائیل ناچار خواهد بود میلیاردها شِکِل بابت خسارات احتمالی به ساختمانها غرامت پرداخت کند.
انتشار تصاویر محدود از رسانههای عبری نشان میدهد حملات موشکی ایران خسارات قابل توجهی به «کریا» در تلآویو وارد کرده است؛ خساراتی که به گفته منابع صهیونیستی، برخی برجهای مسکونی مجاور را به مرحله تخریب کامل رسانده است.
شبکه صهیونیستی «اسرائیل ۲۴»
اخیرا در گزارشی، ابعاد تازهای از خسارات وارده به برجهای لوکس «داوینچی» را فاش کرد. اهمیت این برجها در موقعیت ژئوپلیتیک آنهاست؛ این سازهها در مجاورت مستقیم «کِریا» (مرکز فرماندهی کل ارتش اسرائیل) قرار دارند. موج انفجار موشک ایران خسارات سنگینی به برج داوینچی وارد کرده است؛ بهگونهای که روزنامه «معاریو» گزارش داده این برج دیگر قابل بازسازی نیست و باید بهطور کامل از نو ساخته شود. با اندازهگیری فاصله نقطه اصابت موشک ایرانی با ساختمانهای اطراف، از جمله برج داوینچی، برج مارگانیت، ساختمان اطلاعات و پناهگاه آن، و همچنین برجهای نیروی هوایی، میتوان میزان خسارت واردشده به مرکز فرماندهی ارتش اسرائیل را
برآورد کرد.
موشکهای ایران
چه بر سر اسرائیل میآورد؟
یک مسئول ارشد وزارت دارایی اسرائیل در ادامه گفت: «اگر درگیری با ایران گسترش پیدا کند، باید ابعاد اقتصادی و خسارتهای هنگفتی که میتواند به اقتصاد وارد شود را با جدیت تمام، در نظر بگیریم.»
به گزارش فارس، بر اساس گفته این مسئول صهیونیست، این مسئله شامل هزینههای اضافی هنگفت در حوزه نظامی و پرداخت میلیاردها شکل غرامت بابت خسارات مستقیم و غیرمستقیم به خانوادهها و کسبوکارهای اقتصادی خواهد بود. این مسئول اسرائیلی تأکید کرد، این مسئله باعث خواهد شد اسرائیل مجبور شود یکی از مسیرهای زیر را انتخاب کند:
نخست؛ افزایش مجدد کسری بودجه.
دوم؛ عبور از سقف بودجه در سال جاری (مانند دو سال گذشته)، حتی پیش از آنکه بودجه سال ۲۰۲۶ در پارلمان به تصویب نهائی برسد.
سوم؛ کاهش گسترده بودجه وزارتخانهها همراه با افزایش مالیات.