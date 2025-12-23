* امتیاز بزرگ دولت شهید رئیسی این بود که از همان ابتدا اهل بهانه‌تراشی نبود، رئیس‌جمهوری که به‌جای شعارهای مردم‌فریبانه، کف میدان ایستاد، سفرهای استانی را جدی گرفت و به‌جای شرطی‌کردن معیشت مردم به لبخند غرب و مذاکره با آمریکا، به ظرفیت‌های داخلی تکیه کرد. قطعاً این رویکرد برای کسانی که به رانت و رفیق‌بازی و اقتصاد وابسته عادت دارند، قابل تحمل نخواهد بود.

بزرگی

* با توجه به فرمایش امام خامنه‌ای در دیدار با مداحان که به صراحت عنوان کردند در شبهه‌آفرینی‌ها، به دفاع اکتفا نکنید، به نقاط ضعف دشمن هجوم بیاورید. آن نقطه‌ضعف‌ها را هدف قرار بدهید. به آن‌ها هجوم بیاورید. از رسانه‌ها، مطبوعات، صدا و سیما، اتاق‌های فکری دانشجویی و حوزوی، نخبگان و... انتظار می‌رود به این منویات حضرت آقا جامه عمل بپوشند.

پارسایی

* دولتمردان لبنان بدانند که با دادن امتیاز، رژیم جهنمی وحشی حملات خود را متوقف نخواهد کرد؛ آنچه که حملات را متوقف می‌کند زبان زور و قدرت است نه زبان نرم و التماس، چرا که شیطان بزرگ تمام قد از این سگ ‌هارش حمایت می‌کند.

معماریان

* متأسفانه کشورهای غربی‌، معترضان به نسل‌کشی در غزه را دستگیر و روانه زندان می‌نمایند، ولی جلوی عاملان این جنایت‌های قرون وسطایی را نمی‌گیرند.‌ ای لعنت بر این حقوق بشر ادعایی غربی‌ها.

شفیعی

* اگر مردم، معیارهای انقلابی را برای انتخاب‌های خود می‌گذاشتند، دلار و فشار و تحریم، تعیین‌کننده زندگی امروز ما نبود... کشور با تفکر انقلابی ساخته می‌شود، نه با تفکری واداده و وابسته به غرب که حتی نتانیاهوی احمق به خود جرأت می‌دهد آن تفکر را سرمایه خود در ایران بداند!

نعمتی

*اگر به پیشنهادهای اصلاح‌طلبان عمل می‌کردیم که امروز، روز گفت‌وگو است نه موشک! دشمن خبیث یعنی شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و سگ ‌هارش در جنگ تحمیلی 12 روزه چند میلیون از مردم کشورمان را به شهادت رسانده بودند؟!

گواهی اردبیل

* از واردات پزشک در دوران پهلوی امروز به برکت انقلاب اسلامی رسیدیم به فارغ‌التحصیلی دانشجویان خارجی در رشته‌‌های پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی، در دانشگاه‌های ایران! دانشجویان خارجی از ۵۰ کشور مختلف در ایران مشغول تحصیل هستند.

طباطبایی

* دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم معتقد است در برخورد با حجاب باید کار فرهنگی کرد. ما از ایشان درخواست می‌کنیم گزارش کار فرهنگی خود را در یک سال اخیر پیرامون این مسئله ارائه دهند!

نوربخش مشهد

* مریم نوری بالانجی محقق جوان قشمی موفق به کسب مدال طلا و مقام اول نخبگان دنیا در جشنواره بین‌المللی و تخصصی اختراعات و نوآوری‌های جهانی سیلیکون ولی (SVIIF 2025) کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا شد. این دارو به صورت تزریقی یا خوراکی تهیه و در مهار رشد سلول‌های سرطانی و حذف انواع تومورها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چرا این قهرمانان به زنان و مدعیان حقوق زنان معرفی نمی‌شوند ولی یک کسی که آلت دست شیاطین قرار می‌گیرند در بوق و کرنا می‌کنند!

حسین‌زاده

* یک شهروند میانسال آمریکایی، در حالی‌که اشک می‌ریزد، می‌گوید فهمیدن این که کشورش میلیاردها دلار به اسرائیل، اوکراین و آرژانتین می‌دهد، درحالی‌که مردمش حتی از پس هزینه درمان برنمی‌آیند، برایش غیرقابل تحمل است. اگر چنین مورد در ایران پیدا شود آن را در دید همه قرار می‌دهند که چرا ایران به لبنان و فلسطین کمک می‌کند؟

والیانی

* از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌شود به جد نظارت بر وضعیت ارز که این روزها سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر کرده است دنبال نماید.

فرامرزی

* توصیه شهید محراب، آیت‌الله دستغیب(ره): خدا لعنت کند هر عمامه سری را که از رهبری اطاعت نکند. رهبر یکی است، امام یکی است و نائب امام هم یکی است. تا زمانی که حسن‌(ع) امام بود حسین(ع) امام نبود. وای بر ملتی که از رهبر خود فاصله بگیرد. مواظب باشید گرگ‌ها شما را از رهبر الهی جدا نکنند. شما را گروه گروه نکنند. شما را طعمه خودشان قرار ندهند. وسیله پیشرفت دشمن نشوید. شما الان در جبهه جنگید. در جبهه جنگ دینی هستید.

مصیبی

* بر اساس داده‌های یورواستات، بیش از ۴۱ میلیون نفر در اتحادیه اروپا توان مالی برای گرم کردن کافی خانه‌های خود را ندارند؛ رقمی معادل ۹,۲ درصد جمعیت این اتحادیه. حدود دو سوم افراد گرفتار «فقر انرژی» نیز در چهار اقتصاد بزرگ اروپا زندگی می‌کنند! غرب هم که می‌گویند گل و بلبل است واقعیت ندارد.

عطایی

* احمد الناعوق، افسر پیگیری و دفاع از حقوق بشر خطاب به مردم اروپا و آمریکا گفته است؛ شما در کشوری زندگی می‌کنید که صرفاً پوشیدن یک تی‌شرت در حمایت از فلسطین می‌تواند شما را تا ۱۴ سال روانه زندان کند برخی گفته‌اند که این وضعیت، پایان لیبرالیسم و پروژه لیبرال در اروپای غربی را نیز آشکار کرده است. در آمریکا دیدیم دانشجویان را به دلیل اعتراض، از ادامه تحصیل محروم کردند.

صالح‌نژاد

* امروز پیشرفت ایران در درمان ناباروری توجه بسیاری از کشورها را به‌خود جلب کرده است و مراکز درمان ناباروی ما اکنون پذیرای بیماران نابارور بسیاری از کشورهای همسایه و حتی اروپایی هستند!

فخاری

* بخشی از بیانات امام خامنه‌ای در جمع لشکر27 محمد رسول‌الله(ص) درخصوص خواص جامعه: تصمیم‌گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه‌ لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه‌ لازم. اینهاست که تاریخ و ارزش‌ها را نجات می‌دهد و حفظ می‌کند! در لحظه‌ لازم، باید حرکت لازم را انجام داد.

ناصری

* طبق اظهارات پژوهشگران حوزه خانواده و تجربه میدانی میان دانشجوها، ازدواج برای دختران در دوره کارشناسی، بالاتر از ارشد و ارشد، بالاتر از دکتری است! حتی برخی فارغ‌التحصیلان دکتری می‌گویند کاش همان در ایام کارشناسی ازدواج می‌کردیم، چون امروز با وجود موفقیت علمی فرصت‌ها به‌مراتب کمتر شده است! پس عاقلانه این است که فرصت ازدواج را به بهانه تحصیل عقب نیندازیم تا به مرحله حسرت برسد! بسیاری از افراد پس از ازدواج به مراحل بالای مدارج علمی و تحصیلی رسیده‌اند.

موسایی

* پس از کشته شدن سه آمریکایی در سوریه، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی تهدید‌آمیز گفت از داعش انتقام خواهم گرفت! گویا اسلاف وی فکر نمی‌کردند که وقتی وحشی می‌کارند، وحشی هم درو می‌کنند، و روزی علیه خود نیز واکنش نشان خواهند داد!

یاری

* جناب آقای عراقچی اگر به این گفته خود اعتماد دارد که آمریکا هیچ‌وقت صادق نبوده و برای هیچ‌کس قابل‌اعتماد نیست؛ نباید در سفرهای خارجی سخنی از مذاکره با آمریکا بزند.

کاظمی‌مطلق

* دلم برای برخی دختران سرزمینم می‌سوزد! به اسم آزادی آنان را به بند کشیده‌اند و‌ خودشان با دست خودشان، خود را مضحکه قرار داده‌اند ‌و در عین حال فکر می‌کنندکه مسیر پیشرفت را طی می‌کنند!

انسان‌پرست

* با توجه به این که عربستان مجوز فعالیت درمانگاه‌های ما در مدینه را لغو کرده است و زائر بیمار ناچار است با خودرو از هتل به درمانگاه‌های سعودی منتقل شود، نبود مترجم و کمبود دارو نیز بر مشکلات زائران افزوده است، از دستگاه دیپلماسی درخواست می‌شود با رایزنی با مسئولان عربستان، نسبت به فعال کردن درمانگاه ایرانی همچون گذشته اهتمام نماید.

بیات

* این چه زندان و زندانی است که تاج‌زاده از آنجا با مجله لوپوئن فرانسوی مصاحبه می‌کند و مردم را برای آشوب در کشور تهییج و تحریک می‌کند؟ به نظر می‌رسد زندان‌های ما به هتل شباهت بیشتری دارد تا به زندان!

عمرانی