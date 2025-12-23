دستور فرانسه برای کشتار گاوها کشاورزان خشمگین با کاه و یونجه جادهها را بستند
کشاورزان خشمگین فرانسوی در اعتراض به کشتار اجباری و دستهجمعی دامهای خود مسیرهای منتهی به ساختمانهای دولتی و جادهها را با تراکتورها و تودههای کاه مسدود کردند.
کشاورزان فرانسوی بار دیگر به خیابانها ریختهاند اینبار موضوع به نارضایتی از سیاستهای دولت ماکرون برای مقابله با شیوع بیماری پوستی گاو مربوط میشود. به نوشته روزنامه «کانکشن» فرانسه این بیماری برای انسان خطرناک نیست، اما برای دامها مشکلساز است و میتواند تولید شیر و گوشت را کاهش دهد. کشاورزان فرانسوی نگران هستند که دستور دولت برای کشتار دستهجمعی گاوها حتی در مواردی که تنها یک حیوان آلوده باشد، ضرر مالی شدیدی برای آنها به همراه داشته باشد. به گزارش رویترز، در روز جمعه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ (21 آذر) کشاورزان در جنوبغرب فرانسه با تراکتورها و تودههای کاه و چوب مسیرهای اصلی و دسترسی به ساختمانهای دولتی را بستند. این حرکت نمادی از اعتراض آنها به کشتار اجباری گاوها بود. روز ۱۳ دسامبر(22 آذر) نیز کشاورزان بزرگراهها و ادارههای دولتی را با موانع مسدود کردند. آنها حتی چرخها و لاستیکهای قدیمی را در جلوی ساختمانها آتش زدند تا اعتراض خود را پررنگتر نشان دهند. این اقدامات باعث اختلال در تردد مردم و حملونقل کالاها شد و هشدارهای اقتصادی برای دولت ایجاد کرد. به گزارش فارس به نقل از رویترز در روزهای بعد نیز اعتراضها گسترش یافت و کشاورزان مسیرهای منتهی به شهرهای کوچک و مناطق گردشگری را بستند.
این کار نشان داد که نارضایتی آنها فقط محدود به روستاهای کشاورزی نیست و میتواند اقتصاد گردشگری و سفر مردم را هم تحت تاثیر قرار دهد. با گسترش اعتراضات رسانههای فرانسوی میگویند که این اعتراضها میتواند تأثیر اقتصادی مستقیم بر بخش گردشگری و تجارت محلی داشته باشد. همزمان، کشاورزان نگران تأثیرات واردات محصولات کشاورزی ارزان از کشورهای دیگر هستند. آنها میگویند که این واردات باعث رقابت ناعادلانه و کاهش درآمد آنها میشود و فشار اقتصادی بر کشاورزان را بیشتر میکند.
واکنش دولت
به نوشته لوموند دولت فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد حدود یک میلیون رأس دام را واکسینه کند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود. با این حال، کشاورزان میگویند که این اقدامات کافی نیست و خواستار لغو یا بازنگری سیاست کشتار اجباری، افزایش حمایتهای مالی و تضمین امنیت اقتصادی هستند. از نظر اقتصادی، اعتراضها نشاندهنده مشکلات جدی بخش کشاورزی است: کاهش درآمد کشاورزان، افزایش هزینههای تولید، فشارهای قانونی و رقابت از خارج کشور. این مسائل میتواند بازار گوشت و لبنیات فرانسه را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش قیمتها و مشکلات اقتصادی شود کشاورزان فرانسوی گفتهاند که در اعتراض به وضعیت موجود قصد دارند کریسمس را هم با رویکرد اعتراض و تجمع در مکانهای از قبل تعیینشده بگذرانند.