رکورد فرار از ارتش اوکراین شکسته شد؛ فرار 21هزار نظامی ظرف فقط یک ماه
روزنامه آمریکایی «واشنگتنتایمز» در گزارشی از فرار گسترده نظامیان اوکراینی از خطمقدم جنگ خبر داده و نوشته است: تنها طی یک ماه 21هزار نظامی از جنگ فرار کردهاند که در نوع خود یک رکورد محسوب میشود.
جنگ اوکراین در حالی به چهارمین سال خود نزدیک میشود که دولت با بحران جدی در حوزههای مختلف مواجه است.در مذاکرات مربوط به آتشبس، روسیه اصرار دارد تا زمانی که تمام منطقه دونباس را تصاحب نکند و ارتش اوکراین از دونتسک عقبنشینی نکند زیر هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد. از سوی دیگر آمریکا میگوید اگر زلنسکی توافق را با روسیه قبول نکند تمامی کمکهای نظامی و اطلاعاتی خود را به کییف متوقف خواهد کرد. همزمان اروپاییها هم میگویند بدون کمک آمریکا نمیتوانند از اوکراین حمایت کنند. در مورد وضعیت میدانی هم زیر سایه کمبود شدید انسانی رسانهها هر روز از عقبنشینی ارتش اوکراین و پیشروی نیروهای روسی در تمامی خطوطمقدم جنگ خبر میدهند.
فرار از جنگ هم در بین نیروهای اوکراینی بهشدت شایع شده است. «واشنگتنتایمز» در این زمینه نوشته است: کمبود شدید نیرو برای جذب، افزایش چشمگیر موارد فرار از خدمت و مهاجرت شهروندان مشمول سربازی به اروپا، باعث شده کییف برای حفظ خطمقدم در برابر ارتش روسیه دچار مشکل جدی شود. براساس این گزارش «ایگور لوتسنکو» نماینده سابق پارلمان و نظامی اوکراینی در همین ارتباط اذعان داشت که فقط در ماه اکتبر (مهر و آبان) بیش از ۲۱هزار و ۶۰۰ مورد فرار از خدمت ثبت شده است. وی تصریح کرد که این رقم رکوردی بیسابقه در دوران جنگ اوکراین است. در عین حال نیز بسیاری از موارد ممکن است هرگز وارد آمار رسمی نشوند. به گزارش ایرنا به نقل از «واشنگتنتایمز» در همین حال تحقیقات گروه «فرانتلجنس اینسایت» نشان میدهند که تا اول سپتامبر (شهریور و مهر) بیش از ۲۳۵هزار مورد غیبت غیرمجاز و ۵۴هزار مورد فرار از خدمت در اوکراین ثبت شده است.
به نوشته «واشنگتنتایمز» کارشناسان و تحلیلگران هشدار دادهاند که این آمارها رقمی نگرانکننده برای کشوری است که برای بقا، در حال جنگ است و اگر این مشکل حل نشود، میتواند به یک «خطر راهبردی جدی» برای اوکراین در حفظ خطوط دفاعی تبدیل شود. کییف برای حل این موضوع ابتکاراتی به خرج داده است؛ از یکسو، قانونگذاران مجازاتهای فرار از خدمت را تشدید کردهاند و فرماندهان هم هرازگاهی طرحهایی برای مقابله با فرار از سربازی در شهرهای بزرگ اجرا کردهاند. از سوی دیگر، دولت نیز بهطور غیررسمی مسیری برای بازگشت برخی از متواریان ایجاد کرده است؛ به متخلفانی که فقط یکبار غیبت غیرمجاز داشتهاند، اجازه میدهد بهصورت برخط برای بازگشت به خدمت درخواست دهند و به یک یگان ذخیره بازگردند. گزارش «واشنگتنتایمز» حاکی از آن است که حتی با وجود این اقدامات و ابتکارات بحران نیروی انسانی در میدان نبرد شدیدتر شده است.
«رستم عمروف» وزیر دفاع پیشین اوکراین نیز اذعان کرده است که در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۲درصد از نیروهای جدید بهصورت داوطلبانه به ارتش پیوستهاند. همزمان، صدها هزار مرد ۱۸ تا ۶۰ساله بیسروصدا کشور را ترک کرده و به اتحادیه اروپا پناه بردهاند. به نوشته این رسانه آمریکایی، پرسشی که اکنون مطرح میشود و سران کشورهای غربی را نگران میکند، این است که حتی اگر اوکراین سلاحهای موردنیازش را دریافت کند، آیا به اندازه کافی سرباز برای استفاده از آنها خواهد داشت؟
در همین حال نیز موضع واشنگتن نسبت به جنگ اوکراین و حمایت مالی از این کشور نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده است.همزمان با قانون کاهش بودجه نظامی برای حمایت از اوکراین که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا رسید، کاخسفید به ولادیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین فشار میآورد تا با وجود حکومت نظامی، انتخابات برگزار کند. به گزارش ایسنا، «واشنگتن تایمز» در پایان گزارش خود مینویسد: همزمانی کمبود نیرو انسانی، پیشرویهای روسیه و فشار واشنگتن بر کییف شرایط را برای اوکراین بسیار خطرناک و پیچیده کرده است.
فرار 10 هزار سرباز در محور سومی
روسیاالیوم هم در گزارشی از از فرار هزاران سرباز اوکراینی در محور سومی در برابر پیشروی سریع نیروهای روسیه خبر داده است. به گزارش مهر به نقل از روسیاالیوم، براساس گزارشهای منتشرشده نیروهای وابسته به روسیه در داخل منطقه سومی در شمالشرق اوکراین به سرعت در حال پیشروی هستند. همچنین گزارش شده که ۱۰هزار نظامی اوکراینی در سایه همین پیشرویها از میادین نبرد گریخته و به سمت پناهگاهها فرار کردهاند. در این گزارشها آمده است که مسئولان محلی در حال تخلیه مناطق نزدیک به سومی هستند تا از روستاهای این منطقه به عنوان خطوط دفاعی استفاده کنند.
ضمانتهای مخفیانه
خبر دیگر از جنگ اوکراین این که رئیسجمهور این کشور با بیان اینکه ضمانتهای امنیتی از سوی واشنگتن و اروپاییها وجود دارد، تاکید کرد که برخی از آنها علنی نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، «ولودیمیر زلنسکی» در یک نشست مطبوعاتی به مناسبت روز دیپلماتهای اوکراینی درباره دریافت ضمانتهای امنیتی از سوی ایالاتمتحده و اروپاییها توسط کییف اظهار داشت: «ضمانتهای امنیتی بین ما و اروپاییها و آمریکا وجود دارد و یک سند جداگانه بین ما و آمریکا وجود دارد، یعنی یک توافقنامه ضمانت امنیتی دوجانبه». زلنسکی معتقد است که کنگره آمریکا باید این ضمانتها را به همراه «برخی جزئیات محرمانه و ضمایم» بررسی کند. در همین زمینه، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان هم اظهار داشت که اتحادیه اروپا و آمریکا توافق کردهاند که ضمانتهای امنیتی مشابه ماده پنج ناتو را به اوکراین ارائه دهند. در مقابل «سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرده است که مسکو و واشنگتن در مورد بازگشت اوکراین به «اصول عدم تعهد، بیطرفی و عدم دستیابی به سلاحهای هستهای» به تفاهم رسیدهاند.
رکوردزنی صادرات گاز روسیه به چین
خبر دیگر اینکه گزارشها حاکی است صادرات گاز طبیعی روسیه به چین در سال جاری میلادی از طریق خط لوله «قدرت سیبری» نسبت به سال قبل حدود ۲۵درصد افزایش داشته است؛ اقدامی که بخشی از جهتگیری مسکو برای جبران کاهش بازار انرژی در اروپا محسوب میشود.
به گزارش ایرنا از تارنمای اویلپرایس، همزمان با تلاش اروپا برای قطع تدریجی واردات گاز از روسیه، این کشور صادرات گاز طبیعی مایع و خط لوله خود را به چین افزایش داده است؛ این اقدام نشان از رویگردانی روسیه از بازار اروپا و رویآوردن به بازارهای آسیایی از جمله چین است. براساس این گزارش امسال شرکت گازپروم، غول گاز روسیه، ۳۸.۶ تا ۳۸.۷میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله «قدرت سیبری» به چین صادر کرده است که این رقم نسبت به ۳۱میلیارد مترمکعب سال گذشته افزایش داشته و حتی از ظرفیت سالانه برنامهریزیشده ۳۸میلیارد مترمکعب فراتر رفته است. روسیه درصدد ایجاد دومین خط لوله گاز طبیعی به چین است و دو کشور اوایل سال جاری یادداشت تفاهمی قانونی برای پیشبرد این پروژه امضا کردند تا گاز میدانهای عظیم سیبری روسیه از طریق مغولستان به چین منتقل شود.