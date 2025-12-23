اظهارات جنجالی ترامپ، از چرایی تصرف گرینلند تا سرقت نفت ونزوئلا
ترامپ در کنفرانس خبری خود در فلوریدا بار دیگر ادعاهای جنجالی و امپریالیستی خود را درباره تصاحب گرینلند و دزدی نفت ونزوئلا تکرار کرد.
منطق ترامپ پیشبرد سیاست از طریق قلدری و زور است و در این میان، او اصلاً اهمیتی نمیدهد که آیا سیاستهای وی منطقی است یا نه چرا که زور و قدرت منطق خاص خود را دارد. وی طی یکسال گذشته با همین منطق در حوزههای مختلف عمل کرده
و منافع خود را پیش برده است. ادعاهای اغراقآمیز، دروغهای شاخدار و مطامع ارضی امپریالیستی وی در آمریکای لاتین و آسیا، آفریقا و اروپا آنقدر طی یک سال گذشته تکرار شده که دیگر رسانهها هم مثل سابق به این مواضع حساسیت نشان نمیدهند.
گرینلند را میخواهیم
ترامپ بامداد سهشنبه به وقت ایران هم در یک نشست خبری در امارت خود در «پالمبیچ فلوریدا» ادعاهای عجیب و غریب خود را درباره بسیاری از مسائل از جمله گرینلند و ونزوئلا تکرار کرد. ترامپ درباره «گرینلند» مدعی شد که «ما به گرینلند برای امنیت ملی نیاز داریم، نه برای مواد معدنی.» او مدعی شد که در سواحل گرینلند حضور کشتیهای روسی و چینی گسترده است و افزود: «ما به آن نیاز داریم. باید آن را داشته باشیم.» ترامپ همچنین گفت: «جف لندری» نماینده ویژه وی در امور گرینلند «مایل است پیشگام این مأموریت باشد». لندری نیز بلافاصله پس از انتصاب خود اعلام کرد هدفش این است که گرینلند «بخشی از آمریکا» شود. این مواضع با واکنش تند مقامات دانمارک و گرینلند روبهرو شد. «مته فردریکسن» نخستوزیر دانمارک و «ینس-فردریک نیلسن» نخستوزیر گرینلند در بیانیهای مشترک تأکید کردند که گرینلند متعلق به مردم گرینلند است. آنها تصریح کردند: «شما نمیتوانید کشور دیگری را ضمیمه خود کنید. ما انتظار داریم به تمامیت ارضی مشترک ما احترام گذاشته شود.» اتحادیه اروپا نیز با دانمارک اعلام همبستگی کرد. «اورسلا فندرلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، و «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا، در شبکههای اجتماعی تأکید کردند که تمامیت ارضی و
حاکمیت کشورها «از اصول بنیادین حقوق بینالملل» است.
نفت و کشتیهای ونزوئلا را پس نمیدهیم
ترامپ دراین کنفرانس خبری بار دیگر ادعاها و مواضع قبلی امپریالیستی خود را درباره ونزوئلا هم تکرار کرد و گفت: آمریکا «نفت و کشتیهای توقیفشده در نزدیکی ونزوئلا را پس نخواهد داد. وی در ادامه گفت: «نفت نفتکشهای توقیفشده در سواحل ونزوئلا برای فروش یا ذخیره استراتژیک در اختیار آمریکا قرار خواهد گرفت.» براساس گزارشها تاکنون 3 نفتکش متعلق به ونزوئلا از سوی آمریکا توقیف شده است. رویترز نوشت که ترامپ در پاسخ به این سؤال که آیا هدف از فشار آمریکا به ونزوئلا، وادار ساختن مادورو به کنارهگیری از قدرت است، گفت: «خب، فکر میکنم احتمالاً همینطور خواهد بود. به او بستگی دارد که چه اقدامی میخواهد انجام دهد. فکر میکنم انجام چنین کاری هوشمندانه خواهد بود. معلوم خواهد شد.» رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: «اگر او بخواهد کاری کند، اگر سرسختی کند، بار آخرش خواهد بود که سرسختی میکند». پیش از این هم بارها رسانهها و کارشناسان گفته بودند که متهمکردن ونزوئلا به قاچاق موادمخدر بهانه است و هدف برکناری مادورو به منظور تصاحب منابع عظیم نفتی این کشور است. رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که حملات زمینی بهعنوان بخشی از آنچه او مبارزه دولتش با قاچاق موادمخدر در نیمکره غربی خواند، قرار است بهزودی پس از موفقیت ادعایی حملات دریایی آغاز شود. ترامپ در سخنان خود از محل اقامت خود در مارآلاگو در فلوریدا گفت: «به زودی، ما همان برنامه [مبارزه با موادمخدر] را در خشکی آغاز خواهیم کرد. [عملیات] زمینی بسیار آسانتر [از عملیات دریایی] است. حملات زمینی آینده فقط ونزوئلا را هدف قرار نخواهد داد، بلکه هر کشوری را که تهدیدی برای موادمخدر برای ایالاتمتحده باشد، هدف قرار خواهد داد.» ترامپ در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی به «گوستاوو پترو»، رئیسجمهور کلمبیا، نیز حمله کرد. ترامپ در پاسخ به سؤالی در مورد انتقادهای پترو از نحوه رسیدگی دولت ترامپ به تنشهای جاری با ونزوئلا گفت: او دوست آمریکا نیست. آدم خیلی بدی است و باید مراقب خودش باشد چون کوکائین تولید کرده و آن را به ایالاتمتحده میفرستد.
ساخت زیردریاییهای جدید
ترامپ همچنین در این کنفرانس خبری از ساخت زیردریاییها و ناوهای هواپیمابر جدید خبر داد. وی به خبرنگاران گفت: «ما قرار است ۱۲ تا ۱۵ زیردریایی کاملاً جدید بسازیم. آمریکا همچنین در حال ساخت سه ناو هواپیمابر بزرگ است» به گزارش ایسنا. او جزئیاتی در مورد کلاس جدیدی از کشتیهای جنگی بزرگ که نیروی دریایی آمریکا قصد تولید آنها را دارد، فاش کرد و بر تسلیحات پیشرفته آنها، از جمله سلاحهای مافوقصوت و لیزرهای پرقدرت، تأکید کرد. تابلوهای کنار رئیسجمهور آمریکا، طرحهایی از اولین کشتی از خط جدید، «یواساس دیفاینت کلاس ترامپ» را به تصویر میکشیدند. ترامپ گفت: «آنها [کشتیهای جنگی] همچنین سلاحهای مافوقصوت، بسیاری از سلاحهای مافوقصوت... و حتی لیزرهای پرقدرت خواهند داشت. این کشتیها پیشرفتهترین لیزرهای جهان را خواهند داشت.» به گزارش راشاتودی، او گفت که ساخت ناوهای جنگی جدید حدود دو سال و نیم طول میکشد. ترامپ همچنین گفت ناوهای جنگی جدید آمریکا سلاحهای هستهای حمل خواهند کرد.
امانوئل تو محبوری!
ترامپ در کنفرانس خبری دیروز خود همچنین مدعی شد که رئیسجمهوری فرانسه، را مجبور کرده است تا به خواسته او برای تغییر قیمت دارو گردن نهد. به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ گفت: من با یک مرد بسیار نیک، ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، صحبت کردم و گفتم: امانوئل، شما باید قیمت دارو را افزایش دهید. او گفت: «نه، نه، نه، ما این کار را نخواهیم کرد.» من گفتم: شما باید این کار را بکنید. ترامپ گفت که ماکرون همچنان مقاومت میکرد، اما وی پافشاری کرد و گفت: امانوئل، تو ۱۰۰درصد این کار را انجام خواهی داد. لطفاً همین الان قبول کن. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این بنبست ادامه داشت تا اینکه ترامپ ماکرون را تهدید کرد و گفت: اگر این کار را نکنی، من ۲۵درصد تعرفه بر تمام کالاهایی که فرانسه به آمریکا میفروشد، وضع خواهم کرد. ترامپ مدعی شد که ماکرون گفت «متوجهم» و کوتاه آمد. ترامپ بارها مدعی شده است که در آمریکا قیمت دارو را 3000درصد طی یک سال اخیر کاهش داده است ادعایی که به گفته کارشناسان غیرممکن است.