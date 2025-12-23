سرویس خارجی-

«رویترز» در گزارشی نوشت، با سقوط دمشق و روی کار آمدن شورشیانِ تروریست با شعار «بستن زندان‌ها»، بازداشت‌های غیرقانونی در سوریه در جریان است و زندان‌ها در حال پرشدن با زندانیان امنیتی است.

تحولات سیاسیِ ناگهانی، به‌‌ویژه زمانی که با تغییر قدرت از مسیرهای قهری همراه می‌شود، معمولاً با وعده‌های بزرگ و ادعا‌های رهایی‌بخش آغاز می‌گردد؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که فاصله میان شعار و واقعیت، اغلب در نخستین آزمون‌های حکمرانی آشکار می‌شود؛ به‌ویژه وقتی وعده‌دهنده مشتی تروریست باشند! در چنین شرایطی، ساختارهای امنیتی و شیوه‌های اعمال قدرت، پیش از هر چیز ماهیت واقعی نظم جدید را عیان می‌کنند، نظمی که یا می‌تواند به سمت تثبیت قانون و پاسخ‌گویی حرکت کند، یا در چرخه‌ای تکراری از خشونت، بی‌ثباتی و بازتولید ابزارهای سرکوب گرفتار شود. بررسی این بزنگاه‌ها، نه صرفاً از منظر وقایع عینی، بلکه از زاویه الگوهای رفتاری قدرت، برای فهم آینده سیاسی هر جامعه‌ای ضروری است.

گزارش جالب خبرگزاری انگلیسی

خبرگزاری انگلیسی «رویترز» در مقاله‌ای تأکید می‌کند که با سقوط دمشق روند بازداشت و زندان در سوریه تحت حاکمیت جدید به‌‌سرعت به جریان افتاده است و اتهام‌های گسترده‌ای از سوءرفتار، اخاذی و ناپدیدشدن اجباری، بر دولت «احمد شرع» یا همان «ابومحمد جولانی»، رئیس‌ خودخوانده این کشور، سایه سنگینی انداخته است؛ و همان زیرساخت زندان و بازداشتگاهی که زمانی نماد به سرکوب ادعایی در دوران پیش بدل شده بود، اکنون مملو از زندانیانی است که بسیاری از آن‌ها بدون تفهیم اتهام و با دسترسی اندک یا بدون دسترسی به سازوکارهای حقوقی نگهداری می‌شوند.

دو موج گسترده دستگیری

این مقاله یادآور می‌شود که نخستین موج بازداشت‌ها در «سوریه جدید» تقریباً بلافاصله پس از آن آغاز شد که نیروهای شورشی، زندان‌های پیشین را در دسامبر گذشته (آذرماه سال پیش) گشودند و همزمان با آزادی زندانیان پیشین، تعداد بسیار زیادی از جمله از افسران و سربازان وظیفه، توسط شورشیانِ تروریست دستگیر شدند و به زندان افتادند! به‌نوشته رویترز، موج دوم بازداشت‌ها در اواخر زمستان و این‌بار علیه صدها نفر از علوی‌ها در سراسر کشور آغاز شد. پس از یک خیزش کوتاه‌مدت در سواحل سوریه که در ماه مارس (اسفند سال گذشته) منجر به کشته‌شدن ده‌ها تن از نیروهای امنیتی و مرگ نزدیک به ۱۵۰۰ علوی شد، این بازداشت‌ها شدت گرفت و همچنان ادامه دارد.

حمایت ترامپ از تروریست‌ها

به ‌نوشته این مقاله، دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، جولانی را به‌ عنوان شریک خود در ثبات منطقه و مهار بقایای گروه‌های افراطی در سوریه پذیرفته است. یک مقام ارشد در دولت آمریکا به رویترز گفته است که ترامپ «متعهد به حمایت از سوریه‌ای باثبات، یکپارچه و در صلح با خود و همسایگانش» است. در مقابل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از اعدام‌های فراقضائی، کشتار خودسرانه و ربایش» پس از سقوط دمشق دریافت کرده و تأکید کرده است که به‌ دلیل شرایط امنیتی و ترس خانواده‌ها از پیامدها، امکان تهیه آمار دقیق از شمار بازداشت‌شدگان، آزادشدگان و ناپدیدشدگان وجود ندارد.

ادامه درگیری‌های داخلی

خبر دیگر از جنگ و آشفتگی داخلی سوریه است. دوشنبه‌شب خبر آمد که ساکنان حلب در پی تیراندازی سنگین شبه‌نظامیان قسد (تحت حمایت آمریکا) به سمت منازلشان، این شهر را ترک کردند. به گزارش «ایسنا»، شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه «قسد» که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، با مسلسل و توپ به سمت منازل مسکونی اهالی شهر حلب تیراندازی کردند. ساعاتی بعد خبرنگار «الجزیره» گزارش داد که بعد از موجی از حملات متقابل و درگیری‌ها در چند محله شهر حلب؛ آرامش به این شهر بازگشته است. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که حمله قسد به شمال حلب با خمپاره و راکت، یک کشته و ۸ مجروح برجای گذاشته است. همچنین منابع محلی در سوریه اعلام کردند که انفجار شدیدی در شهر «البوکمال» در شرق «دیرالزور» رخ داده است. این منابع اشاره کردند که براساس اطلاعات اولیه، این انفجار ناشی از یک بمب کارگذاشته شده در یک موتورسیکلت بود. منابع مذکور تصریح کردند که خودروهای اورژانس به محل انفجار اعزام شدند. شبکه «الاخباریه» سوریه نیز گزارش داد که در پی این انفجار یک نفر کشته شد.

رژیم اسرائیل: یک وجب هم عقب‌نشینی نمی‌کنیم!

«یسرائیل کاتس» در کنفرانسی در «بیت ایل» درباره آینده نوار غزه و منطقه تحت کنترل رژیم صهیونیستی در سوریه گفت: تل‌آویو «یک میلی‌متر هم» از خاک سوریه عقب‌نشینی نخواهد کرد. «شفقنا» به نقل از «آرتی» نوشت، وی تأکید کرد: «این دولت، دولت شهرک‌سازی است و اگر امکان اعمال حاکمیت بر کرانه باختری فراهم شود، آن را اعمال خواهیم کرد؛ ما اکنون در مرحله حاکمیت عملیاتی هستیم.»