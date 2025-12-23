یمنیهای مسلح همه جا هستند از اردن و سوریه تا عراق و لبنان
ارتش رژیم اشغالگر مدعی شده است که یمنیها افزون بر نیروهای انصارالله در یمن، در سراسر منطقه از جمله عراق، لبنان، اردن و سوریه وجود دارند.
پس از آغاز جنگ ویرانگر غزه در اکتبر ۲۰۲۳، که توسط رژیم آپارتاید اسرائیل با حمایت بیقید و شرط غرب، بهویژه آمریکا و سپس انگلیس، علیه مردم فلسطین راهاندازی شد، جنبش انصارالله یمن به عنوان بخشی از محور مقاومت، وارد میدان شد تا حمایت عملی از غزه نشان دهد. «حوثیها» ابتدا با هدف قراردادن کشتیهای مرتبط با رژیم اسرائیل در دریای سرخ، از جمله ربودن یک کشتی باری در اواخر سال ۲۰۲۳ که به منافع اسرائیلی متصل بود، حملات خود را آغاز کردند و به تدریج دامنه آن را به کشتیهای آمریکایی گسترش دادند تا فشار بر حامیان غربی اسرائیل افزایش یابد. این اقدامات، که در پاسخ به محاصره غزه و کشتار غیرنظامیان انجام شد، یک کار کارستان بود؛ زیرا تجارت جهانی برای غرب و حامیان آن را مختل کرد، مسیرهای دریایی حیاتی را ناامن ساخت و هزینههای حملونقل را برای شرکتهای غربی تا ۵۰درصد افزایش داد، در حالی که یمنیها با پرتاب نزدیک به ۵۰۰ موشک و پهپاد به سمت اسرائیل و کشتیها، نشان دادند که میتوانند از فاصله هزاران کیلومتری، رژیم صهیونیستی را به چالش بکشند و آن را از تمرکز کامل بر غزه بازدارند. این دخالت جسورانه نهتنها روحیه مقاومت را تقویت کرد، بلکه غرب و اسرائیل را در باتلاقی از هزینههای نظامی و اقتصادی فرو بُرد که پیشبینی نکرده بودند. این اقدامات یمنیها بهسرعت به کابوسی برای رژیم آپارتاید اسرائیل تبدیل شد، زیرا بندر ایلات، یکی از دروازههای اصلی اقتصادی اسرائیل، عملاً تعطیل شد و فعالیت آن بهشدت کاهش یافت، که ضربهای مستقیم به اقتصاد وابسته به تجارت دریایی این رژیم وارد کرد. افزون بر این، پرتاب بیش از ۲۰۰ موشک و پهپاد مستقیم به خاک اسرائیل، سیستمهای دفاعی مانند گنبد آهنین و ارو را به چالش کشید و برخی از این حملات بدون رهگیری کامل، خسارتهای روانی و نظامی ایجاد کرد، در حالی که غرب با حملات هوائی به یمن سعی در مهار داشت اما نتوانست عملیاتِ مقاومت را متوقف کند. این کابوس برای رژیم اسرائیل و حامیان غربیاش، نمادی از شکست سیاستهای پیشین و حمایت از جنایات جنگی است، زیرا «حوثیها» نهتنها نفوذ منطقهای خود را افزایش دادند و محبوبیت کسب کردند، بلکه زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و فشارهای اقتصادی بر اسرائیل را تشدید کردند، که این امر رژیم صهیونیستی را مجبور به صرف منابع عظیم برای دفاع در جبههای جدید کرد و غرب را در برابر افکار عمومی جهان، به عنوان شریک جنایات، رسوا ساخت.
گزارش خواندی «معا» به نقل از ارتش رژیم
به گزارش «مهر» به نقل از رسانه اسرائیلی «معا»، عملیاتهای موفقیتآمیز نیروهای انصارالله یمن علیه اراضی اشغالی باعث شده رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان نسبت به این نیروها در ترس و وحشت به سر ببرد به طوری که ارتش رژیم اعلام کرده است خطر انجام عملیات ضد اسرائیلی از سوی یمنیها وجود دارد. ارتش این رژیم اضافه کرد که نیروهای انصارالله تحت آموزشهای نظامی قرار میگیرند و ضرورتاً از یمن علیه صهیونیستها اقدام نمیکنند بلکه ممکن است این حملات از یمنیهای مقیم دیگر کشورها
مانند لبنان، اردن، عراق و سوریه صورت بگیرد چراکه دهها هزار یمنی در سراسر غرب آسیا حضور دارند. البته تلآویو مجدداً با مطرحکردن ادعاهای خود علیه ایران مدعی شد که تهران ممکن
است از این نیروها بخواهد حملاتی را علیه جبهه داخلی اسرائیل با استفاده از موشکهای بالستیک، پهپادها و یا حتی حملات زمینی انجام دهند. اگر حملات علیه نوار غزه از سر گرفته بشود نیروهای انصارالله عملیات خود را علیه اراضی اشغالی مجدداً آغاز میکنند.
چرا دست رژیم کوتاه است؟
گفتنی است، رژیم آپارتاید اسرائیل، با وجود برخورداری از حمایتهای بیدریغ غرب و فناوریهای پیشرفته نظامی، در جلوگیری از حملات جسورانه مقاومت یمن کاملاً ناتوان مانده و احتمالاً این ناتوانی ادامه خواهد یافت، زیرا «حوثیها»، به عنوان یک نیروی مقاوم و پراکنده بدون مرکز ثقل مشخص، از تجربه سالها جنگ با ائتلاف سعودی- اماراتی بهره میبرند که حملات هوائی گسترده را بیاثر کرده و حتی آنها را جسورتر ساخته است؛ مقاومت یمن، با جغرافیای دورافتاده نسبت به دشمن و حمایتهای استراتژیک دیگر شاخههای مقاومت، توانسته بیش از دو سال حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و کشتیهای مرتبط را ادامه دهد، در حالی که بمبارانهای اسرائیل بر تأسیسات غیرنظامی مانند بنادر و نیروگاهها نهتنها عزم آنها را تضعیف نکرده، بلکه به عنوان نمادی از سیاستهای استعماری و جنایتکارانه رژیم آپارتاید اسرائیل، محبوبیت مقاومت را در منطقه افزایش داده و اقتصاد اسرائیل را با تعطیلی بندر ایلات و افزایش هزینههای دفاعی فلج کرده است. افزون بر این، استراتژیهای ناقص رژیم اسرائیل و آمریکا، که بر حملات هوائی محدود تکیه دارند بدون تعهد به مداخله زمینی پرهزینه، نتوانسته قابلیتهای نظامی مقاومت یمن را کاهش دهد، و حتی آتشبس شکننده غزه نیز تضمینی برای توقف حملات نیست، زیرا مقاومت یمن به عنوان یک شاخه مستقل از محور مقاومت میتواند بنا به مصالح وارد شود؛ این امر غرب را در باتلاقی از شکستهای استراتژیک و نمادین فرو میبرد و نمادی از افول هژمونی استعماری است.
حمله مرزی عربستان
خبر دیگر از یمن آنکه خبرنگار شبکه «المسیره» یمن اعلام کرد که عربستان به مناطق مرزی یمن حمله کرد. به گزارش «ایسنا»، او گفت که یک شهروند یمنی در شهر مرزی شدا در استان صعده مجروح شد. خبرنگار المسیره متعاقباً اعلام کرد که شهروند دیگری نیز در پی حمله عربستان مجروح شده است. عربستان پیش از این و در روز گذشته با توپخانه و گلوله رگبار روستاهای منطقه «آل ثابت» در شهر مرزی «قطابر» را هدف قرار داد. در پی حمله عربستان به منطقه «آل الشیخ» در شهر مرزی «منبه» نیز یک مهاجر آفریقایی مجروح شد. مناطق مرزی یمن از سال ۲۰۱۵ هر از چند گاهی، شاهد حمله از سوی عربستان است. گرچه جنگ گسترده رژیم سعودی علیه یمن مدتهاست که با شکستِ ائتلافش متوقف شده است، اما ماجراجوییهای آن در مناطق مرزی همچنان ادامه دارد و هر از گاهی رُخ مینماید، البته این به غیر از نفوذ رژیم سعودی و امارات در جنوب یمن است.