درخواست تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خواستار تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و تحریم فرهنگی و سیاسی این رژیم شد.

«فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر که تاکنون در چندین گزارش مفصل نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه و همراهی دولت‌های غربی با این رژیم در این جنایت را برملا کرده است، در اظهارات تازه‌ای خواستار تعلیق عضویت رژیم اسرائیل در سازمان ملل شد. وی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه که به شهادت ده‌ها هزار فلسطینی منجر شده است، خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و تحریم فرهنگی و سیاسی این رژیم شد. براساس گزارش وبگاه عربی۲۱، آلبانیز همچنین تأکید کرد که فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه وی نتوانسته است او را به سکوت وادارد. آلبانیز بر لزوم ادامه فشارهای مردمی و سیاسی برای توقف نقض حقوق بشر در غزه تأکید کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین بر ضرورت بازخواست و پاسخگویی همه مسئولان، شرکت‌ها و افرادی که در جنایات علیه غیرنظامیان فلسطینی چه در سطوح محلی و چه بین‌المللی دست دارند، تأکید کرد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در جنگ غزه دست‌کم 70هزار فلسطینی را شهید و بیش از 171هزار تن را زخمی کرده است. بیش از 70درصد شهدا و مجروحین زن و کودک بوده‌اند.

از غزه عقب‌نشینی نمی‌کنیم!

از سوی دیگر و در اقدامی کاملاً مغایر با توافق آتش‌بس غزه، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام کرد این رژیم از غزه نه‌تنها عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه قصد دارد در این منطقه شهرک صهیونیست‌نشین نیز بسازد. «اسرائیل کاتز»، تصریح کرد: ما به‌هیچ‌وجه از نوار غزه خارج نخواهیم شد. به نقل از خبرگزاری معا، کاتز گفت که رژیم صهیونیستی اقدام به ساخت شهرک‌‌های صهیونیست‌نشین در شمال نوار غزه خواهد کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به جای شهرک‌های صهیونیستی که در گذشته در نوار غزه تخلیه شد، ما کانون‌های شهرک‌سازی را در شمال نوار غزه، زمانی که وقت آن برسد، ایجاد خواهیم کرد. به گزارش فارس، کاتز ادامه داد: ما این کار را به روش درست و در زمان مناسب انجام خواهیم داد. کسانی هستند که معترضند، اما ما بر موضع خود تاکید می‌کنیم.

ناامنی غذایی شدید در غزه

خبر دیگر اینکه نهاد امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) دیروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که سالمندان و افراد دارای معلولیت در نوار غزه به دلیل آوارگی اجباری و فروپاشی نظام سلامت در معرض خطرات جدی قرار دارند. آنروا تأکید کرد که اقلام اساسی مانند پوشک مخصوص بزرگسالان با کمبود شدید مواجه است که این موضوع به شکلی جدی بهداشت و کرامت انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نهاد همچنین هشدار داد که کمبود شدید داروهای مربوط به بیماری‌های مزمن، باعث مرگ‌هایی می‌شود که قابل پیشگیری بوده‌اند. براساس این گزارش، شرایط در غزه همچنان وخیم است و نیازهای انسانی در میان تخریب گسترده و کمبود شدید غذا، بسیار بالا باقی مانده است. خانواده‌ها همچنان با مشکلات شدید ناشی از کمبود غذا و ویرانی گسترده مواجه‌اند. آنروا با استناد به گزارش «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» اعلام کرد که ۱.۶میلیون نفر در غزه دچار سطح بالایی از ناامنی شدید غذایی شده‌اند. در همین حال، مدیر بهداشت غزه به شبکه الجزیره گفت: ۳۲۰هزار کودک زیر پنج سال در نوار غزه در معرض خطر سوءتغذیه شدید قرار دارند. مدیرکل وزارت بهداشت غزه گفت: با یک فاجعه سلامت روبه‌رو هستیم، زیرا اشغالگران مانع ورود تجهیزات و خروج بیماران می‌شوند.

کمبود شدید دارو در غزه

جدای از ناامنی غذایی شدید، اظهارات مقامات بهداشتی غزه از کبود شدید دارو در این باریکه حکایت دارد. رئیس نظارت بر داروخانه‌های وزارت بهداشت نوار غزه با اشاره به اوضاع وخیم دارو و درمان در غزه، درباره فاجعه انسانی هشدار داد و گفت: کمبود شدید دارو و توقف فعالیت بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها به معنی کشتار غیرمستقیم بیماران است.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری شهاب، دکتر «علاء حلس» رئیس نظارت بر داروخانه‌های وزارت بهداشت نوار غزه، از کمبود شدید دارو خبر داد و گفت: کمبود داروها به بالاترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده است و حتی از بدترین شرایط در زمان جنگ نیز وخیم‌تر شده است. این کمبود شدید اقلام دارویی جان هزاران بیمار به ویژه مبتلایان به بیماری‌های مزمن و سرطان، بیماری کلیوی و قلبی تبعات جدی به همراه دارد. وی افزود: این کمبود بی‌سابقه نمایانگر فروپاشی ساختار بهداشت و درمان در سایه تداوم ممانعت اشغالگران از ورود کمک‌های پزشکی و ممانعت از ورود هیئت‌های تخصصی پزشکی به غزه است.

حلس تصریح کرد: وزارت بهداشت غزه از کمبود شدید برخی داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی رنج می‌برد و بسیاری از داروهای حیاتی تمام شده است و اکنون شاهد کمبود شدید تجهیزات پزشکی هستیم که این به شکل گسترده‌ای توان بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات اورژانسی را کاهش داده است. رئیس نظارت بر داروخانه‌های وزارت بهداشت نوار غزه خاطرنشان کرد: تأثیر این کمبود مستقیماً در خدمات تخصصی منعکس شده است، زیرا قابلیت‌های اتاق‌های عمل و بخش‌های مراقبت‌های ویژه کاهش یافته و خدمات جراحی پیچیده متوقف یا کاهش یافته است، که مهم‌ترین آنها جراحی قلب باز و بخش بزرگی از جراحی‌های تخصصی ارتوپدی است. خدمات درمانی سرطان و همچنین دیالیز نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و منجر به کاهش یا تعلیق درمان در برخی از مراکز شده است.

وی تاکید کرد، ادامه ممنوعیت ورود دارو و تجهیزات پزشکی، همراه با جلوگیری از ورود هیئت‌های پزشکی متخصص به غزه، نوعی «کشتار غیرمستقیم» بیماران در نوار غزه محسوب می‌شود. وضعیت سلامتی بسیاری از بیماران در نتیجه قطع اجباری درمان منظم رو به وخامت می‌رود و در برخی موارد، این امر منجر به مرگ می‌شود. این مقام فلسطینی درباره بیمارانی که امکان درمان در نوار غزه ندارند نیز بیان کرد: درمان در خارج غزه همچنان آخرین راه‌حل است با این حال بیشتر بیماران به دلیل شرایط کنونی نمی‌توانند غزه را ترک کنند و این سرنوشت وخیم بهداشتی را برای آنها رقم می‌زند. رئیس نظارت بر داروخانه‌های وزارت بهداشت نوار غزه در پایان با بیان اینکه بحران از کمبود صرف دارو فراتر رفته و به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار تبدیل شده است، از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ خواست خیلی فوری و مؤثر برای ممانعت از فروپاشی اوضاع و نجات بیماران وارد عمل شوند.