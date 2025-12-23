چرخش ژاپن به سمت انرژی هستهای پس از 15 سال
اعلام ازسرگیری فعالیت یکی از بزرگترین نیروگاههای هستهای ژاپن، پس از 15 سال، حاکی از چرخش دوباره این کشور به سمت انرژی هستهای است.
روزنامه «بیزنس استاندارد» در گزارشی نوشت که یکی از بزرگترین نیروگاههای هستهای ژاپن پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از فاجعه هستهای فوکوشیما، در آستانه بازگشت به مدار تولید برق قرار گرفته است. به گزارش «مهر»، این روزنامه انگلیسیزبان افزود که تصمیم به ازسرگیری فعالیت نیروگاه «کاشیوازاکی-کاریوا» نقطه عطفی در چرخش دوباره توکیو به سمت انرژی هستهای است. براساس این گزارش، نیروگاه کاشیوازاکی-کاریوا که در حدود
۲۲۰ کیلومتری شمالغرب توکیو واقع شده، پس از زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ و حادثه فوکوشیما، به همراه ۵۳ رآکتور دیگر در ژاپن تعطیل شد. از آن زمان تاکنون، ژاپن تنها ۱۴ رآکتور از ۳۳ واحد قابل فعالیت خود را دوباره راهاندازی کرده است. کاشیوازاکی-کاریوا نخستین نیروگاهی خواهد بود که پس از فوکوشیما تحت مدیریت شرکت برق توکیو (تپکو) فعالیت خود را از سر میگیرد.