روایت مقام اطلاعاتی سابق اسرائیل از ناکامی در جنگ 12 روزه
رئیس سابق میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل، بر شکست رژیم متبوعش در جنگ 12روزه تاکید کرد.
دنیس سیترینوویچ، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، در گفتوگو با رادیوفردا به بررسی «چرایی ناکامی دستاوردهای نظامی اسرائیل در ایجاد بازدارندگی پایدار مقابل ایران» پرداخت.
او که ۲۵ سال در بخشهای مختلف اطلاعاتی رژم اسرائیل کرده است، گفت: بدون تردید اسرائیل در جنگ اخیر با ایران به دستاوردهای مهمی رسید، اما مشکل اینجاست که هیچ تغییر راهبردی رخ نداده است. ایران همچنان ظرفیت ساخت موشکها را دارد و در حال انجام این کار است. همچنین ایران بار دیگر در حال بازسازی ظرفیت غنیسازی خود است. بنابراین وقتی شش ماه بعد به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که دستاوردهای جزئی به دستاوردی راهبردی تبدیل نشدهاند. حتی بدتر، با توجه به اینکه هیچ راهحل سیاسی وجود ندارد، اسرائیل سر یک دوراهی قرار گرفته، با توجه به اینکه ما از ابعاد گسترده خساراتی که این موشکها میتوانند به ما وارد کنند، آگاه هستیم.
وی افزود: اسرائیل وارد این جنگ شد تا توانمندیهای ایران برای ساخت موشکهایی که اسرائیل را تهدید میکنند، از بین ببرد. همین موضوع درباره توانمندیهای هستهای نیز صدق میکند. اما مشکلی که با آن روبهرو هستیم، شاید فقدان درک این واقعیت باشد که ایران توانمندیهای بومی برای ساخت این ظرفیتها را دارد؛ یعنی ایران برای ساخت موشک نیازی به کمک خارجی ندارد. همین مسئله درباره غنیسازی نیز صادق است. بنابراین مشکل این است که حتی اگر بتوانیم آنها را متوقف یا کند کنیم، نمیتوانیم مانع بازسازی این توانمندیها شویم. شاید تصور میکردیم این کار سالها طول بکشد، اما در عمل ماهها زمان میبرد، چون ایران هم انگیزه دارد و هم توانایی بازسازی قدرت خود، عمدتاً در حوزه موشکی، و همچنین در حوزه هستهای و بهویژه غنیسازی.
بنابراین وقتی به آینده نگاه میکنیم، روشن است که ایران دوباره به نقطهای بازمیگردد که پیش از جنگ در آن قرار داشت. در نتیجه این پرسش مطرح میشود که اسرائیل در یک جنگ آینده چه چیزی میتواند به دست آورد. من پاسخ آن را نمیدانم، اما میدانم که وضعیت کنونی نشان میدهد که مشکلات مربوط به ایران حل نشده و اسرائیل باید بارها و بارها با آنها روبهرو شود.
اگر فرض کنیم دوباره حمله خواهیم کرد - و متأسفانه با توجه به درسهایی که از جنگ گرفتهاند، شاید آنها توانمندی بیشتری برای ضربه زدن به ما داشته باشند- اگر فرض کنیم وارد جنگی پرریسکتر با ایران شویم، راهحل یا نقطه پایان آنچه خواهد بود؟ زیرا همانطور که اکنون میبینیم، دوباره به نقطه صفر بازمیگردیم. این معضل، موضوعی است که بهشدت در بحثهای داخلی اسرائیل بازتاب دارد.
سیترینوویچ همچنین گفت: ما به توانمندیهای دفاعی آمریکا نیاز داریم تا در برابر موشکها و تهدیدات از خود دفاع کنیم. به نظر من، در متقاعد کردن رئیسجمهور ترامپ برای آغاز جنگی دیگر علیه ایران، با کوهی از موانع روبهرو خواهیم بود. باید به خاطر داشته باشیم که آمریکا تنها در چارچوب پرونده هستهای حاضر به کمک به اسرائیل در برابر ایران بود. اما اکنون که رئیسجمهور ترامپ میگوید این برنامه نابود شده، قطعاً متقاعد کردن او درباره خطر موشکی برای ما بسیار دشوار خواهد بود.