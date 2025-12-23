اصفهان- خبرنگار کیهان:

گردشگران بصره‌ای از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی اصفهان بازدید می‌کنند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره ‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی استان اصفهان گفت: بسیاری از گردشگران عرب تمایل دارند از زیرساخت‌های سلامت و امکانات پزشکی اصفهان بازدید کنند.

داوود آبیان از آمادگی طرف عراقی برای حضور در فم‌تور خبر داد و افزود: در ایام تعطیلات کریسمس، گروهی از فعالان گردشگری بصره در قالب تور آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری اصفهان، از جاذبه‌های سلامت، فرهنگی و اقامتی شهر اصفهان بازدید می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری موفق فم‌تور گردشگری بصره، فصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای رقم خواهد خورد و اصفهان جایگاه واقعی خود را به‌عنوان مرکز دیپلماسی گردشگری ایران تثبیت می‌کند.

وی ادامه داد: یکی ازمولفه‌هایی که در این صنعت وجود دارد و به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته «فم‌تور» یا «فم‌تریپ» یا همان تور‌های آشناسازی است.

داوود آبیان گفت: تور‌ها این امکان را فراهم می‌کنند تا گردشگرانی از کشور‌های بازار هدف ایران واقعیت‌های کشور، جاذبه‌ها، کیفیت خدمات و امنیت را از نزدیک ببینند.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (حدود ۲ هزار اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی

قرار دارد.