راهکارهایی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور
80 استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، راهکارهایی را برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور، پیشنهاد دادند.
در بخشی از این نامه آمده است؛ امضاکنندگان این متن برای برونرفت از مشکلات اقتصادی و رفع کاستیهای سفره و معیشت مردم براساس الگوی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، اقداماتی را در بعد داخلی و خارجی پیشنهاد میدهند و آمادگی خود را برای تبیین بیشتر و روشهای اجرائی آن، اعلام میدارند.
در نامه 80 نامه استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصریح شده است؛ تقویت ثبات اقتصاد داخلی با ممانعت از ورود شوک ارزی و کاهش ارزش پول ملی با مدیریت دقیق عرضه و تقاضای ارز با ابزارهایی همچون پیمانسپاری صددرصدی و تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد. همچنین ممانعت از ورود شوک قیمتی به حاملهای انرژی و کالاهای اساسی، برنامهریزی برای تقویت خودکفایی و خوداتکایی در کالاهای اساسی و استراتژیک با هدف تأمین امنیت غذایی کشور انجام شود.
استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی
در بخشی از این نامه آمده است؛ حمایت از صنایع کوچک و متوسط و رفتن به سمت کوچک مقیاسها، توسعه افقی شهرها، استفاده از بام منازل برای تولید برق خورشیدی، ایجاد پتروپالایشگاههای کوچک، افزایش شفافیت اقتصادی برای مقابله با فعالیتهای غیرمولد با ایجاد پیوند بین شبکههای اطلاعاتی و استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی صورت بگیرد. همچنین تسریع در اجرای قوانین مرتبط برای مقابله با سفته بازی و سرمایهگذاری غیرمولد از طریق تسریع در تصویب و اجرائی سازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و لوازم آن از جمله اجرای سامانه پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شناسنامه دارکردن داراییهای غیرمولد، اتکا به ظرفیت بیپایان مردمی و سپردن امور اقتصادی به دست عموم مردم و خارج نمودن اقتصاد از انحصار و سلطه تعدادی خاص که بخشهای مهم اقدامات و تصمیم گیری اقتصادی را براساس تفکر سرمایهداری لیبرال در چنگ خود گرفتهاند؛
انجام بشود.
در نامه 80 نامه استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصریح شده است؛ تأمین و توزیع کالاهای اساسی برای مردم، به خصوص برای دهکهای پایین جامعه در قالب کالابرگ با اصلاح مشکلات دهکبندی موجود، پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال به مردم و بازپرداخت آن از طریق یارانه یا سود سهام عدالت، بخشش جرایم تسهیلات بانک برای وام گیرندگان خرد، بازسازی اماکن آسیب دیده در این جنگ با اعطای وامهای بلاعوض صورت بگیرد.
هدایت اعتبارات بانکی
به فعالیتهای مولد
در بخشی از این نامه آمده است؛ احیای مشاغل و کارگاه های تولیدی آسیب دیده در جنگ 12روزه؛ مخصوصا تخفیف مالیاتی برای این مشاغل و اعطای تسهیلات بانک، برنامهریزی جدی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد به ویژه در مورد بانکهای خصوصی، طرحهای تنبیهی اقتصادی اسرائیل و آمریکا در داخل و خارج مانند تحریم کالاهای صهیونیستی در ایران، نظارت شدید مرزی برای جلوگیری از قاچاق کالا، ارز و سوخت، برخورد مؤثر با محتکران و اخلالگران اقتصادی، اقدام فوری برای اصلاح قوانین مرتبط با دلاری شدن هزینه تولید، آموزش و فرهنگ سازی رفتارها و تعاملات مردم در فضای جنگ و تهدید به آن با استفاده از تمامی نهادهای فرهنگ ساز از جمله صدا و سیما و حوزههای علمیه انجام شود.
در نامه 80 نامه استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصریح شده است؛ تلاش مستمر برای دلارزدایی از اقتصاد جهانی با استفاده از ظرفیتهای سازمانها و پیمانهای نوظهور مانند سازمان بریکس و پیمان شانگهای، تحریم مؤثرکالاهای تولیدی رژیم صهیونی و حامیان آن با برگزاری پویشهای جهانی و همکاری تجاری مؤثر با کشورهای منطقه و کشورهای همسو جهت تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری شدید از واردات کالاهای غیرضروری صورت بگیرد.