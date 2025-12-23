ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل تأکید کرد: هنگامی که فردی بر سر سرنوشت کشور خود قمار می‌کند، آن را در معرض خطر نابودی کامل قرار می‌دهد... اگر اسرائیل تصمیم بگیرد بار دیگر حمله کند... احتمال بسیار بالایی وجود دارد که این بار ایرانی‌ها موشک‌های بالستیک خود را مستقیماً به سوی مراکز پرجمعیت غیرنظامی، و در رأس آنها گوش‌دان، نشانه بگیرند.

ژنرال اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل در یک رسانه عبری نوشت: اسرائیل با به یک حمله مستقیم به خاک ایران، دست به قماری بسیار بزرگ زد. این قمار در ابتدا موفقیت چشمگیری داشت که خود را در وارد کردن ضربه‌ای سنگین به برنامه هسته‌ای ایران، سامانه‌های پرتاب و انبارهای موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نشان داد. با این حال، در جریان این درگیری که ۱۲ روز به طول انجامید، ایرانی‌ها صدها موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کردند و نکته مهم در این میان آن است که تلاش ایران عمدتاً معطوف به پایگاه‌های نظامی و اهداف راهبردی بود، نه مراکز پرجمعیت غیرنظامی.

وی نوشت: با وجود این، و با وجود کمک ایالات متحده در رهگیری موشک‌ها و در کنار توانمندی‌های چشمگیر سامانه «پیکان» که موفق شد بسیاری از موشک‌ها را متوقف کند، ده‌ها موشک به اهداف راهبردی و محله‌های مسکونی اصابت کرد و خسارات سنگینی برجای گذاشت. اگر همه این موشک‌ها به سمت مرکز منطقه گوش‌دان(منطقه کلانشهری تل‌آویو) شلیک می‌شد، این قمار می‌توانست به فاجعه‌ای ملی و هولناک بینجامد. افزون بر این، ذخایر موشک‌های رهگیر اسرائیل و آمریکا به‌شدت کاهش یافته و دولت آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که در درگیری بعدی قادر نخواهد بود همان میزان موشک را که در دور قبلی تأمین کرد، در اختیار بگذارد. باید به خاطر داشت که قماربازان بزرگ، در اغلب موارد، سرانجام تمام دارایی خود را از دست می‌دهند. هنگامی که فردی بر سر سرنوشت کشور خود قمار می‌کند، آن را در معرض خطر نابودی کامل قرار می‌دهد. باید به یاد داشته باشیم که با وجود ضربه سختی که اسرائیل به ایران وارد کرد، ایرانی‌ها با سرعت در حال بازسازی هستند.

اسحاق بریک آورده است: اگر اسرائیل تصمیم بگیرد بار دیگر حمله کند - و این همان چیزی است که نتانیاهو قصد دارد در دیدار برنامه‌ریزی‌شده خود در پایان ماه با رئیس‌جمهور ترامپ مطرح کند - احتمال بسیار بالایی وجود دارد که این بار ایرانی‌ها موشک‌های بالستیک خود را مستقیماً به سوی مراکز پرجمعیت غیرنظامی، و در رأس آنها گوش‌دان، نشانه بگیرند.

ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل نوشت: باید به تفاوت‌های جغرافیایی میان دو کشور نیز توجه داشت. حتی اگر اسرائیل بتواند بار دیگر ضربه‌ای سخت وارد کند و حتی آسیب جدی به تهران بزند، این وضعیت قابل مقایسه با تأثیر یک ضربه گسترده به گوش‌دان نیست. مساحت ایران ۷۵ برابر اسرائیل است. از این‌رو، ایران می‌تواند حتی در صورت تحمل ضربات سنگین نیز به بقا ادامه دهد، اما ممکن است اسرائیل نتواند از یک آسیب ویرانگر به گوش‌دان جان سالم به در ببرد. اگر همه موشک‌های ایرانی به سوی مرکز گوش‌دان شلیک می‌شد، فاجعه‌ای هولناک رخ می‌داد. این بار، این همان کاری است که ایران ممکن است انجام دهد. اما حتی اگر اسرائیل از درگیری بعدی با دست بالا خارج شود - با وجود بهای سنگینی که بی‌تردید خواهد پرداخت - و حتی اگر ایران متحمل ضربه‌ای شدید شود، ظرف تنها نیم سال ایرانی‌ها دوباره به زرادخانه‌ای از موشک‌ها دست خواهند یافت که مشابه زرادخانه کنونی‌شان است. آیا اسرائیل می‌تواند اجازه دهد هر چند ماه یک‌بار به چرخه‌ای تازه از جنگ کشیده شود؟ برای هر فرد عاقل روشن است که در چنین شرایطی، اسرائیل با توجه به اندازه کوچک، منابع محدود و شکنندگی اجتماعی‌اش، در درازمدت قادر به بقا نخواهد بود. بنابراین، تنها راهی که برای اسرائیل باقی می‌ماند، تقویت توافق‌های دفاعی با آمریکا، پیمان ناتو و کشورهای دیگر، ایجاد توازن بازدارندگی راهبردی، و تلاش مستمر برای دستیابی به توافق‌های صلح با کشورهای عربی بیشتر است.