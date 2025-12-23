هیئت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مستقیماً با قوه مقننه مکاتبهای ندارد
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هیئت عالی نظارت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیما با قوه مقننه مکاتبهای ندارد، اظهار داشت: هیئت عالی، نظرات خود در مورد تطبیق یا عدم تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام میکند و شورای نگهبان هم نظرات خود و شورای عالی نظارت را به تفکیک برای مجلس ارسال میکند.
سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر اجرای آنها از وظایف رهبری است و ایشان میتواند بخشی از این وظایف را تفویض کند، گفت: ۳۰ مرداد سال ۱۳۹۶ رهبر انقلاب مسئولیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی را به جمعی از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند و هیئت عالی نظارت برای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام تشکیل شد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آقای قالیباف رئیسمجلس شورای اسلامی نیز عضو هیئت عالی نظارت است و به درستی برای نمایندگان توضیح دادند که هیئت عالی نظارت مکاتبه مستقیمی با مجلس شورای اسلامی ندارد. به گزارش ایرنا، دهنوی گفت: هیئت عالی نظارت نظر خود را مستقیما برای مجلس ارسال نمیکند، بلکه نظرات را برای شورای نگهبان ارسال میکند.