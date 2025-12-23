فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۹۳۲
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
نویسنده آمریکایی:

جوانان ایرانی دریافتند چرا والدین‌شان «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» می‌‎گویند

نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی گفت: جوانان ایرانی تجربه‌ای مشابه تجربه نسل والدین‌شان را از سر می‌گذرانند و شاید از خود بپرسند چرا مردم می‌گفتند آمریکا «شیطان بزرگ» و اسرائیل «شیطان کوچک» است؛ شعارهایی که پیش‌تر برایشان صرفاً کلمات به نظر می‌رسید، آرام‌آرام درمی‌یابند چرا والدین‌شان آن شعارها را 
سر می‌دادند یا چه نگرشی استوار و خونسردانه نسبت به جنگ داشتند.
مکس بلومنتال، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی گفت: آنهائی که در تهران با آنها ملاقات کردم، برخلاف بسیاری از جوانان در جهان اسلام به رویکرد سیاست خارجی کشورشان افتخار می‌کنند و برخلاف جوانان مصری، جوانان ایرانی سرشان را از شرم پایین نمی‌اندازند و احساس تحقیر نمی‌کنند زیرا خود را بخشی از جامعه‌ای می‌دانند که دولتش واقعا با آنچه شر مطلق زمانه است، مبارزه می‌کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: آن‌ها تجربه‌ای مشابه تجربه نسل والدین‌شان را از سر می‌گذرانند و شاید از خود بپرسند چرا مردم می‌گفتند آمریکا «شیطان بزرگ» و اسرائیل «شیطان کوچک» است؛ شعارهایی که پیش‌تر برایشان صرفاً کلمات به نظر می‌رسید، آرام‌آرام درمی‌یابند چرا والدین‌شان آن شعارها را سر می‌دادند یا چه نگرشی استوار و خونسردانه نسبت به جنگ داشتند.
احمد سعدالدین، بلاگر و فعال ضد صهیونیست نیز بیان داشت: پسر شاه، این فرد مرفه و آسوده‌خاطر که در کشوری خارجی زندگی می‌کند، حمله اسرائیل به مردم سرزمینش را جشن می‌گیرد. حتی اگر کسی به دولت انتقاد داشته باشد، چگونه می‌تواند از قدرتی خارجی حمایت کند که معیشت و توان کشورش را تضعیف می‌کند؟

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

پیشْتِه‌...!(گفت و شنود)

دست از شعار «ایران قوی» بردارید این شعار تهدیدآمیز است

اخبار ویژه

کارزار اقتصادی آرایش جنگی می‌خواهد(یادداشت روز)

درخواست بازرسی از تأسیسات هسته‌ای از سوی فروشنده اطلاعات ایران به صهیونیست‌ها

دستور صریح رئیس‌جمهور برای اصلاح آیین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی شهرداران

مرشایمر: ایران باز هم می‌تواند  اسرائیل را در هم بکوبد

مذاکره و توافق بهتر از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران جواب می‌داد!

غرب در پی قانونمندی فضای مجازی غرب‌زده‌ها دنبال قانون‌زدایی از آن

رواج آدم‌ربایی در سوریه 40 زن علوی ربوده و کشته شدند