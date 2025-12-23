جوانان ایرانی دریافتند چرا والدینشان «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» میگویند
نویسنده و روزنامهنگار آمریکایی گفت: جوانان ایرانی تجربهای مشابه تجربه نسل والدینشان را از سر میگذرانند و شاید از خود بپرسند چرا مردم میگفتند آمریکا «شیطان بزرگ» و اسرائیل «شیطان کوچک» است؛ شعارهایی که پیشتر برایشان صرفاً کلمات به نظر میرسید، آرامآرام درمییابند چرا والدینشان آن شعارها را
سر میدادند یا چه نگرشی استوار و خونسردانه نسبت به جنگ داشتند.
مکس بلومنتال، نویسنده و روزنامهنگار آمریکایی گفت: آنهائی که در تهران با آنها ملاقات کردم، برخلاف بسیاری از جوانان در جهان اسلام به رویکرد سیاست خارجی کشورشان افتخار میکنند و برخلاف جوانان مصری، جوانان ایرانی سرشان را از شرم پایین نمیاندازند و احساس تحقیر نمیکنند زیرا خود را بخشی از جامعهای میدانند که دولتش واقعا با آنچه شر مطلق زمانه است، مبارزه میکند.
احمد سعدالدین، بلاگر و فعال ضد صهیونیست نیز بیان داشت: پسر شاه، این فرد مرفه و آسودهخاطر که در کشوری خارجی زندگی میکند، حمله اسرائیل به مردم سرزمینش را جشن میگیرد. حتی اگر کسی به دولت انتقاد داشته باشد، چگونه میتواند از قدرتی خارجی حمایت کند که معیشت و توان کشورش را تضعیف میکند؟