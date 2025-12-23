باید طوری با فساد برخورد کنیم که سایر مفسدان ماستهایشان را کیسه کنند
رئیس قوه قضائیه گفت: اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی ایجاد کند و وقتی با یک مفسد برخورد میکنیم، امور به گونهای پیش رود که حساب کار دست مابقی نیز بیاید.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار
کرد.
محسنی اژهای در این نشست، با بیان اینکه قوه قضائیه بدون اغماض با هر فساد و مفسدی برخورد میکند، اظهار داشت: دستگاه قضائی در عرصه مقابله با فساد و مفسد، به هیچ وجه گزینشی و تبعیضآمیز برخورد نمیکند.
وی بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد میکنیم و اعتنایی به سر و صداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی آغاز میشود سر و صداهایی از ناحیه عدهای به بهانهای بلند میشود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیتالمال، این قبیل مسائل را به جان میخریم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضائیه است، افزود: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمیماند و به سایر عرصهها سرایت میکند؛ از سویی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید؛ حال سؤال من آن است که آیا قانون به قوه قضائیه اجازه میدهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون
اقدام کنید.
میخواهم جوری با فساد برخورد کنم
که فاسدان ماستهایشان را کیسه کنند
محسنی اژهای، با اشاره به مقوله خشکاندن ریشههای فساد، ادامه داد: ما در قوه قضائیه متمرکز و معطوف بر انسداد زمینهها، بسترها
و گلوگاههای فساد شدهایم؛ اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی ایجاد کند و وقتی با یک مفسد برخورد میکنیم، امور به گونهای پیش رود که حساب کار دست مابقی نیز بیاید؛ این راهبرد ماست. میخواهم جوری با فساد برخورد کنم که فاسدان ماستهایشان را کیسه
کنند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است، گفت: در قضیه ساماندهی واردات و صادرات و انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما به گونهای تدبیر و تمشیت کردهایم که از فاسد شدن دهها هزار میلیارد کالا و تشکیل پروندههای متعددی جلوگیری به عمل آمد؛ البته معتقد نیستیم که در آن عرصه، به صورت کامل به توفیق صددرصدی نائل شدهایم، فلذا همچنان در آن عرصه فعال هستیم.
علت تمرکز روی بانک مرکزی
رئیس دستگاه قضا اظهارداشت: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شدهام؛ چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانههای نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.
محسنی اژهای با اشاره به راهبرد قوه قضائیه در رفع مسائل مزمن در نقاط مختلف کشور بیان داشت: یکی از راهبردهای ما آن است که به سراغ آن دسته از مسائل مزمن و مشکلات چندین ساله برویم که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و زندگی را بعضاً برای صدها و هزاران خانوار سخت کرده است؛ مسائلی در کشور وجود دارد که ۵۰ سال است لاینحل مانده است و رفع آنها زندگی را برای هزاران نفر مطلوب میکند؛ ما به سراغ این مسائل مزمن رفتهایم.
طرح مطالعاتی برای بررسی
امکان سپردن قضاوت به خانمها
وی در ادامه سخنانش در این نشست گفت: ما آمادهایم در تمامی پروندههایی که یک طرف آن زنان هستند، آسیبشناسی جامعی انجام دهیم و شما نیز در این راستا به ما نمایندهای معرفی کنید. ما آمادهایم این آسیبشناسی را در قبال کلیه مسائل مبتلابه زنان در جامعه توسعه دهیم؛ معتقدیم در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، باید در راستای تکریم هر چه بیشتر زنان در جامعه، قانونگذاری کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: مشهور فقهای ما آن است که زن نمیتواند قاضی صادرکننده حکم باشد؛ من گفتهام که بررسی دقیق و جامع شود که آیا این ممنوعیت در تمامی موارد و مراحل، باید وجود داشته باشد؛ یا اینکه در موارد و مراحلی میتوان قاضی زن منصوب کرد؛ پرونده این موضوع مفتوح است؛ همچنین ما تلاش کردهایم که تعداد کثیری از دادگاههای خانواده را مجهز به مستشار زن کنیم.
محسنی اژهای ادامه داد: در ادوار مجلس شورای اسلامی، همواره تعداد نمایندگان زن به نسبت جمعیت کشور و شمار بانوان در کشور، کم بوده است؛ چرایی و علت این مسئله باید مشخص شود؛ باید بر روی این موضوع تأمل کنیم؛ آیا اقبال مردم به کاندیداهای زن، کمتر است؟ آیا شرایط برای کاندیداتوری و انتخاب زنان، سختتر است؟
وی با بیان اینکه نهاد خانواده، رکن رکین پیشرفت و تعالی کشور است، گفت: نهاد خانواده در معرض آسیب است؛ باید از بروز و پیشروی این عارضه جلوگیری کنیم؛ در این عرصه، زنان جامعه به عنوان ستونهای استوار و مرصوص نهاد خانواده میتوانند نقشآفرین باشند. زنان میتوانند ناجی نهاد خانواده باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوعاتی که قوام نهاد خانواده را تهدید میکند، بیان داشت: سن ازدواج و سن فرزندآوری در کشور بالا رفته است و این امر آسیبهایی را هم برای نهاد خانواده و هم برای نهاد اجتماع به دنبال دارد.
محسنی اژهای ضمن تببین مقوله نگرش اسلام به زن، گفت: مکتب اسلام تصریح دارد که زن ریحانه است و این ریحانه باید در فضائی مساعد رشد و تعالی پیدا کند و کرامت او نیز به طور کامل حفظ و تضمین شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «زهرا خدادادی» رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون به بیان دیدگاههای خود پرداختند.