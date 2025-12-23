تمدید مهلت ثبتنام آزمون پذیرش دانشجو معلمان تا پنجم دیماه
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبتنام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ تا جمعه پنجم دیماه خبر داد.
به گزارش سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرضا سیاره با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۹۰ هزار متقاضی برای شرکت در این آزمون ثبتنام کردهاند، گفت: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیان شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم
در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ که تا اول دیماه برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز جمعه پنجم دیماه برای ثبتنام اقدام کنند.
سیاره افزود: متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند. به علاوه آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
وی یادآور شد: آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم
سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.